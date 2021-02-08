İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

Survivor 2021 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Pazar Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’un bu akşam yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Zorlu parkurda yarışan ünlüler ve gönüllüler takımı başa baş mücadele ettiler. Seyirciler ise dokunulmazlık mücadelesini hangi takımın kazandığını merak ediyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:22
Survivor 2021 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Pazar Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Takip Et:

Kimler eleme adayı oldu?

6 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen bölümde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık mücadelesinin kazananı gönüllüler takımı olurken, ünlüler takımı eleme için ilk adaylarını çıkardılar. Ayrıca dün oynanan ödül oyununun kazananı da gönüllüler takımı oldu. İlk dokunulmazlık oyunundan sonra ünlüler takımında yapılan konseyde eleme adayı olarak Doğan çıktı.

 

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Dün oynanan dokunulmazlık oyununun kaybedeni ünlüler, bugünkü oyunu kazanmak için bütün güçlerini ortaya koydular. Bugün oynanan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu. Takım, Steven’ın karşısına Sergen’i çıkartarak büyük bir fark ile oyunu kazandılar



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor20212.eleme AdayıKim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!
Christopher Plummer hayata gözlerini yumdu
Christopher Plummer hayata gözlerini yumdu

Popüler Haberler

Survivor 2021 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Pazar Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Ramo Emre Kınay hangi rolü oynayacak? Emre Kınay Ramo' kadrosuna dahil oldu!
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kimdir, nereli yaşı kaç?
Altın ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Şubat 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
8 Şubat 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Vodafone TV mini komedi dizisi Kafa Doktoru'nun çekimleri başladı
Alişan'ın boynundaki iz ne, ne oldu? Alişan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ne açıklayacak?
Survivor 2020 tekrar bölümleri ne zaman saat kaçta başlıyor? TV8 Survivor tekrar bölümleri
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü, diziden ayrıldı mı? Hilal Altınbilek diziden neden ayrıldı?
Yemekteyiz sezon finalini ne zaman yapacak? Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kanal D canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D Yüzleşme programına nasıl başvurulur, başvuru şartları neler? Yüzleşme programı başvuru linki ve iletişim numarası
TRT Spor canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Atv canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Şubat 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.