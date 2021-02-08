Survivor 2021 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Pazar Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Kimler eleme adayı oldu?

6 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen bölümde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık mücadelesinin kazananı gönüllüler takımı olurken, ünlüler takımı eleme için ilk adaylarını çıkardılar. Ayrıca dün oynanan ödül oyununun kazananı da gönüllüler takımı oldu. İlk dokunulmazlık oyunundan sonra ünlüler takımında yapılan konseyde eleme adayı olarak Doğan çıktı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Dün oynanan dokunulmazlık oyununun kaybedeni ünlüler, bugünkü oyunu kazanmak için bütün güçlerini ortaya koydular. Bugün oynanan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu. Takım, Steven’ın karşısına Sergen’i çıkartarak büyük bir fark ile oyunu kazandılar