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Survivor 2021 19. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi 25 Mayıs Salı Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 yarışma programında elenecek olan ismin kim olacağı heyecanla bekleniyor. Seyirciler 19. hafta halk oylaması SMS sıralaması netlik kazandı mı, Exxen Survivor halk oylamasında Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında SMS sıralamasında son durum ne ve Survivor 2021 SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi sorularını merak içerisinde araştırmaya başladı. 25 Mayıs Salı Survivor 2021 SMS sıralaması belli oluyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:37
Survivor 2021 19. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi 25 Mayıs Salı Survivor SMS sıralaması
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında 19. haftanın heyecanı başladı. Her hafta birbirinden zorlu parkurlarda mücadele eden kırmızı ve mavi takımların karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Haftada 5 gün ekranlarda yerini alan programda Salı akşamları eleme konseyi gerçekleştiriliyor.

25 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan bölümde 19. haftada adadan ayrılacak olan isim ve SMS sıralaması belli olacak.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 son bölümünde dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kıyasıya rekabetin ön planda olduğu dokunulmazlık oyununda iki takımda kendi takımlarından bir kişinin elenmemesi için mücadele verdi. Bu kıyasıya rekabetin sonucunda ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takım eleme adayı olarak strateji gereği Batuhan’ın adını yazdı.

Survivor 19. hafta eleme adayları kim?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda Poyraz eleme adayı olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kaybetti ve kırmızı takım eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı gösterdi.

25 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde iki eleme adayı Aleyna Çalışkan ve Poyraz arasındaki SMS sonuçları açıklanacak.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım: Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım: Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Survivor 2021 19.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021 19.hafta SMS sonuçları 25 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde açıklanacak. SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim belli olacak. SMS sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Survivor 18.hafta SMS sonuçları nasıldı?

Survivor 18.haftada iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetmiş bu nedenle yalnızca ünlüler takımının SMS sıralaması açıklanmıştı.

Survivor SMS sıralaması belli oldu | İşte Survivor 4 Mayıs 2021 Exxen oy sıralaması 17. hafta


Son Güncelleme: 26.05.2021 12:37
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Anahtar Kelimeler:
TV 8ExxenSMS15.haftaSurvivor
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