Survivor 2021 18. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 11 Mayıs Salı Survivor SMS sıralaması

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında 18. haftanın heyecanı başladı. Her hafta birbirinden zorlu parkurlarda mücadele eden kırmızı ve mavi takımların karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Haftada 5 gün ekranlarda yerini alan programda Salı akşamları eleme konseyi gerçekleştiriliyor.

11 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan bölümde 18. haftada adadan ayrılacak olan isim ve SMS sıralaması belli olacak.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 son bölümünde dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kıyasıya rekabetin ön planda olduğu dokunulmazlık oyununda iki takımda kendi takımlarından bir kişinin elenmemesi için mücadele verdi. Bu kıyasıya rekabetin sonucunda ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takım eleme adayı olarak strateji gereği Batuhan’ın adını yazdı.

Survivor 18. hafta eleme adayları kim?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Batuhan eleme adayı olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kaybetti ve mavi takım eleme adayı olarak Poyraz’ı gösterdi.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

11 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde iki eleme adayı Batuhan ve Poyraz arasındaki SMS sonuçları açıklanacak.

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Kırmızı takım:

Survivor 2021 18.hafta SMS sonuçları

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Survivor 2021 18.hafta SMS sonuçları 11 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde açıklanacak. SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim belli olacak. SMS sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Survivor 17.hafta SMS sonuçları nasıldı?

Survivor 17.haftada iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetmiş bu nedenle yalnızca ünlüler takımının SMS sıralaması açıklanmıştı.