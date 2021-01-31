İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi

TV 8 ekranlarında sevilerek izlenilen Survivor 2021 yarışma programının 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyircilerin ilgiyle izlediği Survivor 2021, her geçen gün heyecanı doruğa çıkarmayı başarıyor. Ödül ve dokunulmazlığı kazanabilmek için her şeyi yapan iki takımın 18. bölümde neler yaşadığı fragmanla beraber ekranlara geldi.

31 Ocak 2021 Pazar 21:39
Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi
Takip Et:

Survivor 2021 yeni bölümünde nelerin yaşanacağı fragmanın yayınlanmasıyla beraber az çok belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan rekortmen yarışma programı Survivor 2021 programının 18. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor 2021 18. Bölüm Fragmanı da Neler Yaşanacak?

Survivor 202 yarışma programında mücadele her geçen gün artıyor. Mücadelenin artmasıyla beraber verilen ödüller de büyümeye başladı. Ünlüler ve Gönüllüler’den oluşan takımlar her geçen gün yeteneklerini ve performanslarını sergilemeye devam ediyor.

Survivor 2021 18. Bölüm fragmanı izle!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışma programında heyecan günden güne artıyor. Yarışmacılar, adada kalma mücadelesiyle beraber açıklarını gidermek içinde mücadele vermeye çalışıyor. Issız bir adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar, şampiyon olabilmek için her şeyi yapacak gibi gözüküyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Kadrosu:

Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora

Survivor 2021 Ünlüler Kadrosu:

 Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 21:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 202118. BölümFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Noterlerede internet üzerinden işlem başvurusu
Kadın çalışanların analık ve süt izinleri ne kadardır? Analık ve süt izni şartları ve süre hesaplaması nasıl yapılır?
Yeni Peugeot 2008 fiyatı teknik özellikleri ve tasarımı
Sicil affı başvuruları nereye yapılacak? Kara listeden çıkmak için sicil affı başvurusu
Kanalların yayın akışları 9 Ekim Çarşamba- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2021 işçi sendikalarının üye sayıları kaç? Hangi sendikanın kaç üyesi var? Resmi gazetede sendika üye sayıları yayınlandı!
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 Regaip Kandili hangi ay ve hangi gündür?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Doğruluk mu, cesaretmi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Bein Connect neden girilmiyor, çöktü mü?
Messi’nin kontratı nasıl? Messi Barcelona'dan ne kadar kazanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.