Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi

Survivor 2021 yeni bölümünde nelerin yaşanacağı fragmanın yayınlanmasıyla beraber az çok belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan rekortmen yarışma programı Survivor 2021 programının 18. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor 2021 18. Bölüm Fragmanı da Neler Yaşanacak?

Survivor 202 yarışma programında mücadele her geçen gün artıyor. Mücadelenin artmasıyla beraber verilen ödüller de büyümeye başladı. Ünlüler ve Gönüllüler’den oluşan takımlar her geçen gün yeteneklerini ve performanslarını sergilemeye devam ediyor.

Survivor 2021 18. Bölüm fragmanı izle!

Survivor 2021 Gönüllüler Kadrosu:

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışma programında heyecan günden güne artıyor. Yarışmacılar, adada kalma mücadelesiyle beraber açıklarını gidermek içinde mücadele vermeye çalışıyor. Issız bir adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar, şampiyon olabilmek için her şeyi yapacak gibi gözüküyor.

Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora

Survivor 2021 Ünlüler Kadrosu:

Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek