Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında 16. haftanın heyecanı başladı. Her hafta birbirinden zorlu parkurlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımının karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Haftada 5 gün ekranlarda yerini alan programda Salı akşamları eleme konseyi gerçekleştiriliyor.

27 Nisan Salı günü ekranlara gelecek olan bölümde 16. haftada adadan ayrılacak olan isim ve SMS sıralaması belli olacak.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 son bölümünde dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kıyasıya rekabetin ön planda olduğu dokunulmazlık oyununda iki takımda kendi takımlarından bir kişinin elenmemesi için mücadele verdi. Bu kıyasıya rekabetten galip çıkan takım ise Gönüllüler oldu.

Survivor 16. hafta eleme adayları kim?

Dora ile Aleyna’nın arasında oyların eşit çıktığı Gönüllüler takımı konseyindeyse en fazla oyu alan Aleyna oldu. İlk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. İkinci eleme adayıysa ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda İlayda oldu.

Survivor 2021 yarışmasına bu hafta veda eden isim İlayda oldu.

Gönüllüler takımında Dora ve ünlüler takımında İlayda’nın eleme adayı gösterildiği 16. haftada SMS birincileri de 1 kişiyi aday olarak çıkaracak. Toplamda 4 adayın eleme adayı olarak çıkacağı konseyde en az oya sahip olan yarışmacı 16. haftada adadan giden kişi olacak.

Survivor 15. hafta SMS sonuçları

Survivor Türkiye’de geçen hafta ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımı yaptıkları oylama sonucunda ilk eleme adayı olarak Dora’yı çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımında ise İlayda, 2. eleme adayı olmuştu. 15. haftanın Gönüllüler takımında SMS birincisi Steven, Ünlüler takımındansa Sergen olmuştu. Steven, Reşat'ı 3. eleme adayı olarak gösterdi. Sergen ise 4. eleme adayı olarak İsmail'i seçti. Bu isimlerin arasından en az oyu alan Reşat, Survivor'a veda eden isim olmuştu.