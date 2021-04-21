Survivor 2021 15. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 20 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de 15.hafta heyecanı yaşanıyor. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadeleleri heyecanla takip ediliyor. Haftada beş gün TV 8 ekranlarında saat 20:00’de yayınlanan yarışmada Salı akşamlar eleme konseyi yapılıyor.

Yarışmanın 20 Nisan Salı günü yayınlanacak olan bölümünde 15.haftada adaya veda eden isim ve SMS sıralaması açıklanacak.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 son bölümün ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım Karayiplerin en lüks otelinde bir gece geçirecek. Ödülün büyüklüğü yarışmacıların parkurda her şeylerini ortaya koymasına neden oldu ve heyecan dolu yarışlar ilgiyle izlendi. Ödül oyununu ünlüler takımı kazandı ve hem market ödülünü 4 hafta aradan sonra kazanmış hem de büyük ödüle gitme şansı elde etti.

Survivor 15.hafta eleme adayları kim?

Survivor 2021’in 15.haftasında ilk oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve ada konseyinde gönüllü takımı Dora’yı aday olarak gösterdi.

Dün oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kaybetti. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler ise eleme adayı olarak İlayda’yı gösterdi.

Gönüllüler takımından Dora ve ünlüler takımında İlayda’nın eleme adayı olduğu 15.haftada SMS birincileri de birer aday gösterecek. Toplamda 4 eleme adayının belirleneceği konseyde en az oyu alan kişi adaya 15.haftada veda etmiş olacak.

20 NİSAN 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 20 Nisan 2021 kim elendi, kim veda etti? Survivor 20 Nisan 2021 SMS sonuçları doğrultusunda elenen yarışmacı belli oldu. Bu hafta en düşük oyu alan Reşat veda etti.

Survivor 14.hafta SMS sonuçları

Survivor’da geçen hafta açıklanan SMS sonuçlarına göre gönüllüler takımında Aleyna birinci olmuştu. İkinci sırada ise Poyraz yer aldı.

Ünlüler takımında ise SMS sonuçlarında en çok oyu alan kişi Batuhan olmuştu. Batuhan aynı zamanda eleme adayıydı. Ancak birinci olmasıyla adaylığı düştü. Geçen hafta eleme adayı olarak gösterilen isimler arasında en az oyu alan isim gönüllüler takımında Hanzade olmuştu.

Geçen haftanın SMS sıralaması ise şu şekildeydi;