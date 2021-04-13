Survivor 2021 14. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 13 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 13 haftanın geride kaldığı yarışmada 14.haftada nefesleri kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışlarına sahne olan Survivor 2021 son olarak ödül oyunu oynandı.

Hafta 5 gün ekranlara gelen Survivor 2021’de Salı günü yayınlanan bölümlerde adaya veda eden isim ve SMS sıralaması açıklanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde adaya veda eden isim belli olacak.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in son bölümünde ödül oyunu oynandı. Oyunu kazanacak takımın ödülü ise adada kullanılmak üzere kahve öğütme makinesi ve akşam yemeği oldu. Heyecan dolu ödül oyununu ünlüler takımı 10-7 kazandı.

Survivor 14.hafta eleme adayları belli oldu?

Survivor 2021’in 14.haftasında eleme adayları belli oldu. 14.haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve konseyde 4 oy alan Aleyna Çalışkan ilk eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu da 10-5’lik skorla kaybeden gönüller takımı ikinci eleme adayı olarak Hanzade’yi gösterdi. Bu akşam açıklanacak olan SMS sonuçlarında bu iki isimden en az oyu alan kişi adaya veda edecek.

Survivor 13.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021’in 13.haftasına iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetmiş ve eleme adayları tek bir takımdan çıkmıştı. Ünlüler takımı ilk olarak yapılan oylamada Batuhan’ı aday olarak göstermiş, ikinci oylamada da Doğan aday olarak gösterilmişti.

Ardından açıklanan SMS sonuçlarında Batuhan birinci oldu ve eleme adaylığı düştü. Batuhan’ın yerine ise Çağrı eleme adayı oldu. Geçen hafta İsmail, Doğan ve Çağrı eleme adayı olarak potadaydı. Üç isimden en az oyu alan Doğan adaya veda eden isim oldu.