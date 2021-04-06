Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’da 13.hafta heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın 13.haftasında ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Her iki takımda yarışmanın ortalarına gelinen bu bölümlerde dokunulmazlık oyunlarını kazanarak yarışmaya kayıpsız şekilde devam etmek istiyor.

Survivor 13.hafta eleme adayları belli oldu?

Survivor 2021’in 13.haftasında ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 9-9’a gelen oyunda son sayıyı gönüllüler takımı aldı ve kritik oyunu kazandı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı hafta içerisinde takımla sorun yaşayan ve yaşadığı tartışmalarla gündem olan Batuhan eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu da büyük bir heyecana sahne oldu. Bu oyunu da gönüllüler takımı kazandı. İkinci dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımında ikinci eleme adayı Sergen oldu.

Survivor 13.hafta kim elendi?

Survivor’ın 13.haftasında elemei 6 Nisan Salı bu akşam yayınlanacak bölümde gerçekleştirilecek. Bu akşam yayınlanacak bölümdesonuçları açıklanacak ve birinci olan kişi bir ismi söyleyecek. Sergen ve Batuhan’ın yanında bir kişi daha eleme adayı olacak. Bu üç isimden en az oyu alan kişi adaya veda edecek.

SMS sonuçları ve elenen kişi belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 12.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021’de geçen hafta ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve Aleyna Çalışkan ile Hanzade eleme adayı olarak gösterilmişti. İkinci dokunulmazlığı ise ünlüler takımı kaybetti ve Öykü eleme adayı olarak çıkarıldı.

Bu üç isim arasında en az oyu alan Öykü yarışmaya 12.haftada veda eden isim oldu. Her iki takımın 12.hafta SMS sıralaması ise şu şekildeydi;