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Survivor 2021 12. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 30 Mart Salı Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021’de 30 Mart Salı günü SMS sıralaması açıklanacak. Merakla beklenen Survivor 2021 12.hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu sorusu yanıtını buluyor. İzleyiciler Exxen Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu sorusunu araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 23:15
Survivor 2021 12. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 30 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışları nefes kesiyor.

Yarışmada geçen hafta birleşme partisi gerçekleşmiş ve eğlenceli anlar yaşanmıştı. Birleşme partisinin ardından ise yarışmada 12.hafta büyük bir heyecanla başladı. Yarışmanın 30 Mart Salı günü yayınlanacak bölümünde ise eleme heyecanı yaşanacak.

Survivor 2021 son bölümde neler oldu?

Survivor 2021’in 29 Mart Pazartesi dün yayınlanan bölümünde 12.haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya bir yarışa sahne olan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüllüler takımı ise akşamki konseyde Aleyna Çalışkan ve Hanzade ikilisini eleme adayı olarak gösterdi.

Survivor 30 Mart 2021 Salı kim elendi?

Survivor 2021’in bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu kaybederse eleme adayı belirleyecek ve açıklanacak SMS sıralaması sonucunda en az oyu alan kişi adaya veda edecek. Gönüllüler takımının ikinci dokunulmazlığı kaybetmesi halinde ise yeni bir isim daha potaya girecek.

30 Mart Salı günü gerçekleşecek ada konseyinde SMS sıralaması ve adaya veda eden isim açıklanacak. SMS sıralaması açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 11.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021’de 11.haftanın SMS sonuçlarına bakıldığında ünlüler takımından Çağrı, Gönüllüler takımından ise Poyraz birinci olmuştu. Öte yandan yarışmada geçen hafta Gonca en az oyu alarak adaya veda eden isim olmuştu.

Her iki takımın SMS sıralaması ise şu şekildeydi;




Son Güncelleme: 30.03.2021 23:15
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Survivor12.haftaSMSHalk OylamasıExxenTV 8
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