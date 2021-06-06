İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...

Survivor 2021 112. bölüm fragmanı 6 Haziran 2021 Pazar TV 8

Survivor 2021 112.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı TV 8 ekranlarında tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 112.bölüm fragmanı izle ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacağı merak ediliyor. Survivor 2021 112.bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

06 Haziran 2021 Pazar 21:22
Survivor 2021 112. bölüm fragmanı 6 Haziran 2021 Pazar TV 8
Takip Et:

TV 8 ekranlarının klasiği haline gelen Survivor 2021 yarışması 112.bölüm fragmanı Pazar günü ekranlara gelecek. Survivor 2021 112.bölüm fragmanını ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Survivor 2021 112.bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

Survivor 2021 112.bölümde takımlar eleme heyecanı yaşanacak. Kazanan ekibin ada konseyini rahat geçirmesini sağlayacak oyunda yarışmacılar çok yüksek efor ve performans ortaya koyacak.

Survivor 2021 112.bölüm fragmanı

Survivor 2021 112.bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık heyecan yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarının seçileceği ada konseyi gerçekleşecek. Survivor 2021 112.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden HD ve canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Survivor 2021’de şu ana kadar 110 bölüm geride kaldı. Yayınlanan bölümlerin ardından izleyiciler Survivor 110.bölümde ne oldu, Survivor son bölümde ne oldu, ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacak sorularını araştırıyor. Survivor 2021 yeni bölüm özeti Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yeni takımlarla birlikte adadaki dengeler tamamen değişti. 

TV 8 Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Survivor 2021 eleme adayları kim oldu?

Survivor 2021’de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. Mavi takım strateji yaparak Dora’yı potaya çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları kesinleşecek. Yapılacak halk oylamasında en az oyu alan kişi adaya veda edecek. Survivor’da geçen hafta eleme adayı olan Aleyna Çalışkan adaya veda etmişti.

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı. Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım:

Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Son Güncelleme: 06.06.2021 21:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TV 8ExxenFragman2021Survivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı Burak ( Sinan Helvacı ) kimdir?
Sen Çal Kapımı Burak ( Sinan Helvacı ) kimdir?
Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Survivor 2021 112. bölüm fragmanı 6 Haziran 2021 Pazar TV 8
Resmi Gazete'de 6 Haziran Pazar bugün hangi haberler var? 6 Haziran Pazar Resmi Gazete atama kararları
Menajerimi Ara 40.bölüm Star TV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Menajerimi Ara yeni son bölüm izle
Kefaret 29. bölüm Fox TV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle
Yemin 345.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Fenerbahçe'nin yeni sponsorunun Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Teşkilat 14. bölüm TRT 1 canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Savaşçı 109.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti Fox TV
Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti ATV
Sen Çal Kapımı Burak ( Sinan Helvacı ) kimdir?
İbo Show Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Aydemir Akbaş gerçek adı nedir?
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm tek parça izle - Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm TRT 1 canlı izle
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Anneler 159. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
6 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı
6 Haziran 2021 Pazar Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Haziran 2021 Pazar MPİ sonuç sorgulama ekranı
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
6 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 5 Haziran 2021 kripto paralarda son durum

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.