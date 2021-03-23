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Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 11.hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu sorusu yanıtını buluyor. İzleyiciler Exxen Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu ve 23 Mart Salı Survivor SMS sıralamasını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 22:45
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Kıyasıya yarışların nefesleri kestiği yarışmada 11.hafta heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisi öncesi son eleme konseyi merakla bekleniyor.

Survivor 2021 23 Mart Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde SMS sonuçları açıklanacak ve birleşme partisi öncesi adaya veda edecek isim belli olacak. İzleyiciler 11.haftanın SMS sonuçlarını merak ediyor.

Survivor 2021 11.hafta eleme konseyi

Survivor 2021’in 11.haftasında ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti ve ünlüler takımında Gonca eleme potasına girdi. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımı kaybetti. Gönüllüler takımından eleme potasına Aleyna Çalışkan ve Hanzade girdi. Bu üç isim arasında biri bu akşam açıklanacak SMS sıralamasına göre adaya veda edecek.

Survivor 2021 23 Mart Salı SMS sonuçları

Survivor 23 Mart Salı 11.hafta SMS sonuçları bu akşam belli olacak. Sonuçlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yarışmada iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kaybetmiş ve eleme adayları gönüllüler takımından çıkmıştı. Bu nedenle 16 Mart Salı gününde sadece gönüllüler takımının SMS sonuçları açıklanmıştı. 16 Mart Salı gönüllüler takımı SMS sıralaması ise şu şekildeydi;



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:45
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Survivor 202111.haftaExxenSMSHalk OylamasıTV 8
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