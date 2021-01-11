Survivor 2021 10 Ocak Pazar Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021’in ikinci bölümünde ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesine sahne olan dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı.

Avantaj oyununu hangi takım kazandı?

Dokunulmazlık oyunundan önce seçme avantajını almak için takımlar bayrak yarışı yaptı. 3 kadın, 3 erkek yarışmacı ile oynanan oyunda ünlüler takımındaki erkekler kazanarak durumu 1-0’a getirdi. Ardından kadın yarışmacılar yarışırken gönüllü takımının kadınları kazanarak durum 1-1 oldu. Sonrasında kazananı belirlemek için birer yarışmacı seçen takımlar Ünlülerden Merve ve Gönüllülerden Poyraz atış için karşı karşıya geldi. Atışları da Merve kazanırken avantajı ünlülere getirdi.

Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu?

İlk dokunulmazlık oyununda havuzlu bir parkurda mücadele eden takımlar beş erkek ve beş kadın şeklinde yarıştılar. Kıyasıya geçen yarışların ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10-7’lik skorla Ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayı belirlemek için ada konseyi toplandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında SMS oylaması yapıldı.

Yarışmacılar arasında yapılan oylamada en çok ismi yazılan kişi eleme adayı olacakken oylamadan Dora’’nın dört kez yazılırken, altı kez ismi yazılan Sena bu sezonki ilk eleme adayı oldu.