Survivor 2021 10. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 16 Mart Salı Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışma her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Yarışmada şu ana kadar 9 hafta geride kaldı ve izleyiciler 16 Mart Salı günü yayınlanacak 10.haftanın eleme bölümünde adaya kimin veda edeceğini ve SMS sıralamasını merak ediyor.

Gönüllüler takımı

TV 8 ekranlarında ekranlara gelen Survivor 2021’in 14 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-7 kazandı ve ilk eleme adayı Gönüllüler takımdan çıktı. Gerçekleştirilen ada konseyinde Gönüllüler takımı eleme potasına 5 oy ile Hanzade’yi koydu.

Hanzade bu hafta içerisinde yarışmadaki diğer kadın yarışmacılardan Ayşe ve Aleyna ile tartışma yaşamıştı. Bu sonuçla birlikte iki eleme adayı belli olmuş oldu. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olurken, ikinci eleme adayı da Hanzade Ofluoğlu oldu.

Ünlüler takımı

16 Mart Survivor 2021 10.hafta SMS sonuçları

Yarışmanın 10.haftasında Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazansa da yarışmacılardan Batuhan ve İsmail arasında yaşanan tartışma gündem oldu. İkil i arasındaki kaptanlık tartışması ada konseyinde de devam etti.

Survivor 2021’de 10.hafta SMS sonuçları bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte açıklanacak. SMS sonuçları açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

9 Mart Survivor 2021 9.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021 Gönüllüler takımında geçen hafta SMS sıralamasında Ayşe birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise Dora yer alırken son sırada Öykü yer aldı. İşte 9.hafta Survivor Gönüllüler SMS sıralaması;