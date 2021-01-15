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Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!

Geçtiğimiz yıl Survivor'a katılan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan iki isim Survivor Panaroma programında yorumculuğa başladı. Mert Öcal ve Evrim Keklik'in katıldığı Survivor Panaroma merak ediliyor.

15 Ocak 2021 Cuma 02:17
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
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Survivor 2020’nin sevilen yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik’in TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma programında sunuculuğa başladığı açıklandıktan sonra pek çok kişi Mert Öcal ve Evrim Keklik’i araştırmaya başladı.

Arka Sokaklar ve Sen Çal Kapımı dizilerinde görev alan ünlü oyuncu Mert Öcal 2020 yılında katıldığı Survivor’da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Sunuculuk haberlerini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Mert Öcal, Hakan Hatipoğlu ile Survivor Panaroma’da görüşmek üzere notu ile duyuruda bulundu.

Evrim ve Mert Survivor Panaroma’da

14 Ocak 2021’de yayınlanan Survivor Panaroma programında Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal ve Evrim Keklik yer aldı. Yeni sezon yarışmacıları ile ilgili yorumlarda bulunan Mert Öcal merak edilirken özellikle Aşk-ı Memnu dizisinden tanınan Batuhan Karacakaya için ‘Batuhan belki benim gençlik halim olur’ açıklaması ile dikkat çekti.



Son Güncelleme: 15.01.2021 02:17
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Anahtar Kelimeler:
Mert ÖcalEvrim KeklikSurvivor PanaromaSunuculuk
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