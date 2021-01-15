Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik’in TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma programında sunuculuğa başladığı açıklandıktan sonra pek çok kişi Mert Öcal ve Evrim Keklik’i araştırmaya başladı.

Evrim ve Mert Survivor Panaroma’da

Arka Sokaklar ve Sen Çal Kapımı dizilerinde görev alan ünlü oyuncu Mert Öcal 2020 yılında katıldığı Survivor’da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.haberlerini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Mert Öcal, Hakan Hatipoğlu ile Survivor Panaroma’da görüşmek üzere notu ile duyuruda bulundu.

14 Ocak 2021’de yayınlanan Survivor Panaroma programında Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal ve Evrim Keklik yer aldı. Yeni sezon yarışmacıları ile ilgili yorumlarda bulunan Mert Öcal merak edilirken özellikle Aşk-ı Memnu dizisinden tanınan Batuhan Karacakaya için ‘Batuhan belki benim gençlik halim olur’ açıklaması ile dikkat çekti.