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Survivor 20 Nisan 2021 Exxen.com ünlüler gönüllüler SMS sıralaması nasıl? Survivor 15. hafta ünlüler gönüllüler SMS sonuçları Acunn exxen

Survivor 20 Nisan 2021 Exxen.com ünlüler ve gönüller SMS sıralaması nasıl, kim kaçıncı oldu soruları merak konusu oldu. Survivor 15.hafta ünlüler gönüllüler SMS sonuçları Exxen ve Acunn.com üzerinden açıklanacak. Survivor 2021 15.hafta SMS sonuçları açıklanıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:36
Survivor 20 Nisan 2021 Exxen.com ünlüler gönüllüler SMS sıralaması nasıl? Survivor 15. hafta ünlüler gönüllüler SMS sonuçları Acunn exxen
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de 15.hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta 5 gün ekranlara gelen yarışmada her Salı eleme konseyi gerçekleştiriliyor ve bir yarışması adaya veda ediyor. 15.haftada adaya veda edecek isimde bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

20 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan bölümde Acun Ilıcalı 15.haftanın SMS sonuçlarını açıklayacak. Ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacıların kaçıncı olduğu belirlenmiş olacak. Eleme adayı olan yarışmacılardan en az oyu alan kişi ise adaya veda edecek.

Survivor 2021 15.hafta eleme adayları

Survivor 15.haftada ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Ada konseyinde gönüllüler takımınca yapılan oylamada Dora ilk eleme adayı oldu. Ardından ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu oyunu gönüllüler kazandı. Ünlüler takımı ise ada konseyinde İlayda’yı eleme adayı olarak çıkardı.

Survivor 20 Nisan 2021 ünlüler gönüllüler SMS sonuçları

Ünlüler ve gönüllüler takımları birer dokunulmazlık oyunu kazandı ve Dora ve Aleyna yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. Survivor’da 20 Nisan Salı bu akşam yayınlanacak olan bölümde SMS sonuçları açıklanacak. SMS sonuçlarına göre birinci olan yarışmacılar da birer ismi eleme adayı olarak gösterecek. Eleme adayı olarak gösterilen 4 isimden en az oyu alan kişi yarışmaya 15.haftada veda edecek.

20 NİSAN 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI


Survivor 20 Nisan 2021 kim elendi, kim veda etti?

Survivor 20 Nisan 2021 SMS sonuçları doğrultusunda elenen yarışmacı belli oldu. Bu hafta en düşük oyu alan Reşat veda etti.




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
ExxenSMS15.haftaSurvivor
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