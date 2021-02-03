Survivor 2 Şubat elenen isim kim oldu, kim gitti?

2 Şubat 2021 Survivor elenen isim kim?

Türk halkı tarafından çok sevilen programların başında yer alan’da haftasonu yapılan dokunulmazlık oyunları ile adadan gitmeye aday isimler belli olmaya başladı.Cumartesi günü yapılan oyunu kaybeden gönüllüler takımı ilk aday olarak Duygu’yu yazmışlardır.Pazar gününde ki oyunu yeniden ünlüler takımı kazanmış ve potaya poyraz yazılmıştır.

Adaya kimin veda ettiği belli olmayan yarışmada SMS sıralamasında az oy alan elenecek.