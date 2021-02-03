Survivor 2 Şubat elenen isim kim oldu, kim gitti?

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:30
Türk halkı tarafından çok sevilen programların başında yer alan Survivor
’da haftasonu yapılan dokunulmazlık oyunları ile adadan gitmeye aday isimler belli olmaya başladı.Cumartesi günü yapılan oyunu kaybeden gönüllüler takımı ilk aday olarak Duygu’yu yazmışlardır.Pazar gününde ki oyunu yeniden ünlüler takımı kazanmış ve potaya poyraz yazılmıştır.
2 Şubat 2021 Survivor elenen isim kim?
Adaya kimin veda ettiği belli olmayan yarışmada SMS sıralamasında az oy alan elenecek.
Son Güncelleme: 03.02.2021 00:30
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