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Survivor 2 Şubat elenen isim kim oldu, kim gitti?

Birbirinden heyecanlı oyunlara sahne olan Survivor'da adaya kimin veda ettiğini ilk olarak haberimizden öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:30
Survivor 2 Şubat elenen isim kim oldu, kim gitti?
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Türk halkı tarafından çok sevilen programların başında yer alan Survivor’da  haftasonu yapılan dokunulmazlık oyunları ile adadan gitmeye aday isimler belli olmaya başladı.Cumartesi günü yapılan oyunu kaybeden gönüllüler takımı ilk aday olarak Duygu’yu yazmışlardır.Pazar gününde ki oyunu yeniden ünlüler takımı kazanmış ve potaya poyraz yazılmıştır.

2 Şubat 2021 Survivor elenen isim kim?

Adaya kimin veda ettiği belli olmayan yarışmada SMS sıralamasında az oy alan elenecek.



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:30
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Tv8Survivor
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