Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?

Tv 8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Survivor, 18 Mart akşamı coşku dolu bölümüyle seyircileri erkana kitledi. Oyunları ve parkurlarıyla göz dolduran yarışma kaptanlık oyunu ile gönüllüler ve ünlüler takımını karşı karşıya getirdi.

18 Mart 2021 Takım Kaptanları kim oldu ?

Ünlüler kazandıkları oyunların devamını sürdürürken gönüllüler şansını denemeye devam ediyor. Eğlencenin devam ettiği voleybol maçları ise zorlu Acun Medya ile Survivor takımı arasında rekabetini koruyarak yeni karşılaşmaya hazırlanıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da ödül oyunu öncesi kaptanlık seçimleri yapıldı. Adını oyunculukla duyurup parkurlarda başarısına devam eden Batuhan, oy birliği ile kırmızı takımın kaptan seçildi. Mavi takım da ise farklılıklar kafa karıştırırken kaptanlarını Dora olarak seçtiler.





