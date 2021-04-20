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Survivor 15. hafta eleme adayları kimler? 20 Nisan Survivor elenen yarışmacı açıklandı mı, kim elendi?

Survivor yarışmasında bu hafta elenecek isim 20 Nisan Salı günü belli oluyor. Birbirinden iddialı yarışmacılar,zorlu parkurlarda takımları için mücadele ediyor. 3 eleme adayından bugün kim adaya veda edecek? İşte Survivor 20 Nisan Salı eleme konseyi...

20 Nisan 2021 Salı 23:02
Survivor 15. hafta eleme adayları kimler? 20 Nisan Survivor elenen yarışmacı açıklandı mı, kim elendi?
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Survivor tüm heyecanıyla devam ederken seyircilerin karşısına eleme konseyi ile çıkıyor. 3 eleme adayından biri bu gece veda edecek. Her hafta bir isim yarışmaya veda etmektedir. Bu hafta Survivor’da kim elendi?

20 Nisan Survivor eleme adayları

Yarışmada ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Gönüller takımı oylama sonucu Dora ismini potaya gönderdi. İkinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı. Ünlüle oylama sonucu İlayda'yı potaya gönderdi. Haftanın son eleme adayı bu gece sms oylaması sonrası belli olacak.

20 Nisan Salı Survivor kim elendi?

20 Nisan Salı gününde eleme konseyi toplandı. Yarışmadan elenen isim henüz belli olmadı.




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:02
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SurvivorSurvivor 20 Nisan Eleme KonseyiSurvivorda Kim Elendi?Tv8
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