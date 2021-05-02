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Survivor 1 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında eleme adayının kim olduğu merak edildi. 1 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? detaylar haberimizde yer almaktadır.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:46
Survivor 1 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 1 Mayıs Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunu kimin kazandığı merak edildi. 1 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümde hem market oyunu hemde dokunulmazlık oyunu oynandı. Market oyununda yarışmacılara yapmaları için yapboz oyunu verilirken, yapbozu önce tamamlayan ve atışını başarıyla bitiren takım market ödülünü kazandı. Oynanan market ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı?

1 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelen Survivor 2021 yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ada konseyinde Ünlüler takımından bir aday çıkarılırken çıkacak olan adayın kim olduğu henüz belli değildir. Ada konseyi hala devam etmektedir.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:46
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SurvivorAda KonseyiEleme
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