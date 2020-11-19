Supernatural yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Supernatural final sezonu yayın tarihi

Supenatural dizisinin final yapacağına dair haberler ortalıkta dolaşmaktadır. Ancak dizinin ne zaman final yapacağı hakkında gelen bir açıklama bulunmamaktadır. Dizinin hayranları ne zaman finale gireceğini öğrenmek için araştırma yapmaya devam etmektedir.

Supenatural dizisinde 15 sezondan beri yer alan Sam ve Dean kardeşlere veda etme vakti gelmiştir. Uzun süreden beri dizide yer alan Jared Padalecki ve Jensen Ackles, hayatlarından bir parça haline gelen diziden ayrılmayı üzüntüyle karşıladılar.

Supenatural Final Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçtiğimiz aylarda Covid-19 pandemisinden dolayı dizi çekimlerine ara verilmesinin ardından çekimlere yeniden başladıklarını samimi bir dille instagram hesabından duyurmuşlardı.

Supenatural Final Ne Zaman Çıkacak?

Bununla beraber yıldız oyuncu Ackles, yakın zamanlarda canlanma dizisi fikrinin mantıklı olduğunu düşünmesi Supenatural dizisinin kesin sonu olmayabilir.

Final sezonun toplam 20 bölümden oluşacaktır. Dizide Jared Padalecki ve Jensen Ackles’in oyunculuğuyla Winchesters’ın hikayesi doruk noktaya ulaşacak.

Şu zamana kadar 18 bölüm yayınlanmış durumda. Geriye kalan 2 bölümse düzenli bir şeklide The CW aracılığıyla yayınlanacak. Supenatural dizisinin final bölümüyse 20 kasım Cuma günü yayınlanacaktır.

Supenatural Final Fragmanı

The CW tarafından Ağustos aylarının sonlarına doğru yayınlanmış olan fragman şu şekildedir: