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Supernatural 15. sezon final fragmanı yayınlandı!

15 sezondur yayınlanan ve izleyenlerin sevdiği diziler arasında yer alan Supernatural artık final yapıyor. 19 Kasım'da yayınlanacak olan final bölümü ile yayın hayatını noktalayacak olan dizinin son bölüm fragmanları yayınlandı...

09 Kasım 2020 Pazartesi 23:24
Supernatural 15. sezon final fragmanı yayınlandı!
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15 sezondur yayınlanan ve başrollerinde Jensen Ackles ve Jared Padalecki'nin yer aldığı Supenatural dizisinin final bölümü için tanıtım fragmanı yayınlandı. Eylül 2005’te yayınlanmaya başlayan ve Sam ile Dean’ın şeytanlar, melekler, mitolojik canlılar ve lanetli eşyalarla dolu maceraları artık son buluyor.

Supenatural Final Bölüm Fragmanı Yayınlandı


Binlerce izleyicisi tarafından merakla beklenen Supenatural dizisi final bölümü için heyecan katsayısı biraz daha arttı. 80 dakika sürecek olan final bölümü için tanıtım fragmanı The CW’nin Youtube kanalında paylaşıldı.

Supenatural, 19 Kasım Perşembe günü saat 21.00’da yayınlanacak olan final bölümü ile yayın hayatını sonlandıracak. Diğer yandan Supenatural: The Long Road Home isimli retrospektifinin de bu tarihlerde yayınlanacağı bildirildi.

 




Son Güncelleme: 09.11.2020 23:24
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Anahtar Kelimeler:
SupernaturalFinalFragman
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