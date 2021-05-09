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Super Me film konusu ve oyuncuları

Super Me 2019 yapımı film, Netflix’te yayınlanmasıyla yeniden gündem oldu. Çin yapımı film, 8 Mayıs 2021 tarihinde Netflix’te izleyici ile buluştu. Peki Super Me ne anlatıyor? Super Me filminin oyuncuları, IMDb puanı, yorumu, incelemesi, konusu ve fragmanı ile ilgili tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

09 Mayıs 2021 Pazar 22:51
Super Me film konusu ve oyuncuları
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Super Me adlı film, 9 Nisan 2021 itibarıyla gösterime girdi. Ortalama 1 saat 42 dakika süren film, izleyicilerden birçok eleştiri aldı. IMDb puanı 5,4 olan filmin dünya genelinde hasılatı 1,1 milyon dolar oldu. Çince yayınlanan filmin orijinal adı “Qi Huan Zhi Lv” olarak biliniyor.
Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu  Zhang Chong üstlendi. Filmin oyuncu kadrosu; Kevin Lee, Bingkun Cao, Shih-Chieh King, Jia Song gibi isimlerden oluşuyor.
2019 yapımı bu film çeşitli festivallerde ve yarışmalarda prömiyer yapsa da henüz ödül almadı. İşte filmin konusu ve oyuncuları...

Super Me konusu ve oyuncuları

Filmde bir senaristin yaşadıkları anlatılıyor. Sürekli çalışan senarist, senaryo yazma konusunda zorlanır. Bu esnada rüyasında gördüğü değerli şeyleri gerçek hayata getirebildiğini fark eder. Ancal tüm yoğunluğunun arasında böyle olaylar yaşaması onu daha da bunaltır. Tek derdi senaryo yazmak olan senarist, bir de İblis ile uğraşmak zorunda kalır.

Oyuncu kadrosu

  • Darren Wang – Sang Yu
  • Cao Bingkun – San Ge
  • Song Jia – Hua Er
  • Wang Ziyi
  • Wu Gang – Qiang Ge
  • Kevin Lee

Super Me film yorumları

Film ilk bakışta güzel görünse de oldukça kötü bir film. Konusu iyi olsa bile filmin oyuncuları ve efektleri kötüydü. Kısaca ambalajı güzel fakat içi kötü bir yapım denebilir. Eğer böyle  Çin yapımlarından bir şeyler arıyorsanız The Long Ballad dizisini önerebiliriz.
 



Son Güncelleme: 09.05.2021 22:51
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