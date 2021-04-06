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Süper Lig'de 33. hafta maçları yayın günleri ve saatleri

Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Lig'in 33. haftasında hangi maçlar olacak? Maçlar hangi saatte yapılacak? Bu haftaki maçların saatleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 13:29
Süper Lig'de 33. hafta maçları yayın günleri ve saatleri
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Süper Lig 33. Haftasında yarın üç karşılaşma yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama sonucunda, Galatasaray’ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 33. Haftasında yaşanacak program şu şekilde olacak:

Salı

  • 16.00 – Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
  • 16.00 – Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 19.00 – Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

Çarşamba

  • 16.00 - Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
  • 16.00 - İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 - Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
  • 19.00 - Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

Perşembe

  • 16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
  • 16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
  • 19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)


Son Güncelleme: 06.04.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigMaçlar33. Hafta
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