Suna Sancaktar kimdir? Kaç yaşındadır? Suna Sancaktar hangi projelerde yer aldı?

Suna Sancaktar kimdir?

1940 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Suna Sancaktar'ın memleketi İzmir'dir. 1.59 boylarında, 57 kilo olan kahverengi gözlere sahip usta oyuncu birçok projede yer almıştır. Çamlıca Kız Lisesi'nden mezun olan Sancaktar, bir dönem Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’de Uzman müdür olarak çalışmasının ardından oyunculuk ile izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

Birçok projede adı geçen usta oyuncu, Aşk Kapıyı Çalınca, Binbir Gece, Doktorlar, Adım Bayram Bayram, Merhamet, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ihlamurlar Altında ve Elimi Bırakma adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca Aytaç gibi markaların reklamlarında ve Selena, Hasret, Deliha, Mihrez : Cin Padişahı ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun? gibi film projelerinin arasında oyuncu olarak adı geçmektedir.