Sultan Alparslan'ın oğlu Melik Tekiş kimdir? Gerçek adı nedir? Atılgan Gümüş hakkında bilgiler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alpaslan’ın oğlu Melikşah’ın kardeşi olan Melik Tekiş merak konusu oldu. Dizinin son bölümünde Melik Tekiş Melikşah’a mektup gönderdi.

Melik Tekiş kimdir?

Sultan Alpaslan’ın çocuklarından biri olan Melik Tekiş, Melikşah’ın kardeşidir. Sultan Alpaslan’ın tahtında hak sahibi olan Melik Tekiş, Melikşah’ın Sultan olduğu sürede Belh ve Toharistan bölgelerinden ikta olarak görev yapmıştır.

Melik Tekiş, Melikşah tahta geçtikten sonra 1081 ve 1085 yıllarında iki kez isyana kalkışmıştır. Tahta çıkmak istediği için isyan çıkaran Melik Tekiş’in isyanları bastırılmış ve sonuçsuz bırakılmıştır.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Tekiş rolünü Atılgan Gümüş canlandırmaktadır.

Atılgan Gümüş kimdir?

1976 yılında Hatay’da dünyaya gelen Atılgan Gümüş, 2000 yılında Yed Numara adlı diziyle ilk kez ekranlarda yer almıştır. 44 yaşındaki oyuncu çok sayıda tiyatro oyununda yer almış ve 2008 yılında 12. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Tiyatro Kedi Müzikaliyle Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek oyuncusu ödülünü almıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncu şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Tekiş rolünü canlandıracak.