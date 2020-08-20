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Sully filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2016 yapımı Sully filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı dönem dünya çapında başarı elde eden filmin başrolünde Tom Hanks yer alıyor. İzleyiciler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:26
Sully filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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2016 yapımı Sully dizisi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Waner Bros yapımı film Telluride Film Festivalinde ilk kez görücüye çıkmış ve eleştirmenlerden tam not almıştı. Film gişede de 238 milyon dolar gelir elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Sully oyuncuları


Filmin başrolünde başarılı oyuncu Tom Hanks yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood yapmıştır. Film Highest Duty adlı kitaptan uyarlama olarak beyaz perdeye aktarılmıştır.

Filmin konusu

15 Ocak 2009 yılında arıza veren yolcu uçağı Hudson Nehri’ne inmek zorunda kalır. İmkansız olarak gösterilen bu inişi gerçekleştiren kişi ise pilot Chesley Sulenberger’dir. Dizide Sullenberger’in uçağı indirmesi ve 155 yolcunun hayatını kurtarmasına yer verilmiştir. Kahraman pilot halk ve medya tarafından gündeme getirilir. Ancak bazı yöneticileri pilot hakkında soruşturma başlatır. Bu nedenle pilotun işinden olması söz konusudur.




Son Güncelleme: 20.08.2020 21:26
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