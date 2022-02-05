Süleyman Atanısev kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Süleyman Atanısev gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Süleyman Atanısev, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Süleyman Atanısev kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Süleyman Atanısev Biyografisi

Süleyman Atanısev, 1969 senesinde dünyaya gözlerini açan, ülkemizin en önemli oyuncuları arasında gösterilen değerli bir kişiliktir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şimdiye kadar Ali’nin Sekiz Günü, Bir Don Juan Öldürmek adlı sinema filmleri ile, Ustura Kemal ve Hayat Türküsü adlı dizilerde rol aldı.

Kendisi Kuva-i Milliye Destanı, Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay, Yolcu gibi tiyatro oyunlarının da yönetmenliğini yapmıştır. Kendisi Bursalıdır. Şu an FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan O Hayat Benim adlı dizide İlyas karakterini canlandıracak.