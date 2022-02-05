Süleyman Atanısev kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Süleyman Atanısev gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Süleyman Atanısev, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Süleyman Atanısev kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Süleyman Atanısev Biyografisi
Kendisi Kuva-i Milliye Destanı, Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay, Yolcu gibi tiyatro oyunlarının da yönetmenliğini yapmıştır. Kendisi Bursalıdır. Şu an FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan O Hayat Benim adlı dizide İlyas karakterini canlandıracak.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47