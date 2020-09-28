Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı

Şükran Ovalı kimdir?
1985 yılında İzmir’de dünyaya gelen Şükran Ovalı, hayatının liseye kadar olan kısmını İzmir’de geçirmiştir. Lise hayatından sonra İstanbul’a giden Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünya evine girmiştir.
Şükran Ovalı’nın yer aldığı bazı dizi ve filmler
- Ezo Gelin
- Vazgeç Gönlüm
- Reis
- Paramparça
- Menajerimi Ara
- Ev
- Nar
- Yeni Dünya
- Ekşi Elmalar
Son Güncelleme: 28.09.2020 19:19