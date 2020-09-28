İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak ekranlara geri dönen Şükran Ovalı takipçilerini heyecanlandırdı. Birçok kişi Şükran Ovalı'nın hayatını araştırmaya başladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:19
Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı
Takip Et:


Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı uzun süredir ekranlardan uzaktı. Uzun bir aranın ardından Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Ovalı, izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Diziyi izleyen diziseverler Şükran Ovalı’yı araştırmaya başladı. Hamilelik döneminden sonra yeni bir projede yer almayan güzel oyuncu, Menajerimi Ara dizisinin ardından ekranlara dönmeye de yeşil ışık yaktı.

Şükran Ovalı kimdir?

1985 yılında İzmir’de dünyaya gelen Şükran Ovalı, hayatının liseye kadar olan kısmını İzmir’de geçirmiştir. Lise hayatından sonra İstanbul’a giden Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünya evine girmiştir.

Şükran Ovalı’nın yer aldığı bazı dizi ve filmler

  • Ezo Gelin
  • Vazgeç Gönlüm
  • Reis
  • Paramparça
  • Menajerimi Ara
  • Ev
  • Nar
  • Yeni Dünya
  • Ekşi Elmalar


Son Güncelleme: 28.09.2020 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şükran OvalıDiziFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Ceza'nın yeni parçası Yeni Mesaj'ı yayınladı. Yeni Maesaj şarkısının sözleri dikkat çekti
Ceza'nın yeni parçası Yeni Mesaj'ı yayınladı. Yeni Maesaj şarkısının sözleri dikkat çekti
Norm Ender'in instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı 180 milyondan fazla görüntüleme aldı
Norm Ender'in instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı 180 milyondan fazla görüntüleme aldı

Popüler Haberler

Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Reyting Sonuçları 1 Temmuz Pazartesi 2019 - Tv program ve dizileri yarışında lider kim oldu?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?
Payitaht Abdülhamid Gülcemal kimdir? Gerçek adı nedir? Gülsüm Ali rol aldığı yapımlar
MSB PERTEM'den MSÜ Duyurusu
Günlük burç yorumları 15 Temmuz 2020 Çarşamba Yıldız falınıza göre İş, aşk ve para falı yorumlarınız
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları
Bim 28 Eylül 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
Altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 28 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
En Şık Benim programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Arka Sokaklar yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.