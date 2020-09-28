Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı

Şükran Ovalı kimdir?

Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı uzun süredir ekranlardan uzaktı. Uzun bir aranın ardından Menajerimi Arasine konuk oyuncu olarak katılan Ovalı, izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Diziyi izleyen diziseverler Şükran Ovalı’yı araştırmaya başladı. Hamilelik döneminden sonra yeni bir projede yer almayan güzel oyuncu, Menajerimi Ara dizisinin ardından ekranlara dönmeye de yeşil ışık yaktı.

1985 yılında İzmir’de dünyaya gelen Şükran Ovalı, hayatının liseye kadar olan kısmını İzmir’de geçirmiştir. Lise hayatından sonra İstanbul’a giden Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünya evine girmiştir.

Şükran Ovalı’nın yer aldığı bazı dizi ve filmler