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Sude Doğar kimdir, nerede doğmuştur? Sude Doğar evli mi? Sude Doğar kaç yaşında?

Sude Doğar kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Sude Doğar’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

04 Şubat 2022 Cuma 20:18
Sude Doğar kimdir, nerede doğmuştur? Sude Doğar evli mi? Sude Doğar kaç yaşında?
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Sude Doğar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Sude Doğar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Sude Doğar kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Sude Doğar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Sude Doğar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncumuz Sude Doğar ODTÜ Matematik Bölümü’nde üniversite hayatına devam etmektedir. Ayrıca Yetenek Evi Sanat Merkezi’nde eğitim alan Sude Doğan, şimdilerde Atv ekranlarında yayın hayatına devam Beni Bırakma dizisinde Sıla karakterine hayat vermektedir.

Annesi Ebru Doğar’dır, Buse adında bir ablası vardır. Hayatını Ankara’da sürdüren Sude Doğar, aslen Mersinlidir, İstanbul’da doğmuştur. Akrep burcudur.

 

 



Son Güncelleme: 04.02.2022 20:18
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