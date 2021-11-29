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Suçlu (2021) filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'te yayınlanan filmlerden biri olan Suçlu filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

29 Kasım 2021 Pazartesi 13:43
Suçlu (2021) filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
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2018 yılında vizyona giren The Guilty (Suçlu) filmi, modenleştirilerek 2021 yılında yeni versiyonuyla izleyici karşısına çıktı. yönetmenliğini Antoine Fuqua’nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Nic Pizzolatto ve Gustav Möller kaleme alıyor.

Suçlu filminin konusu nedir?

Polis memuru olan Joe Bayler’ın rütbesi düşürülerek, acil durumlar için gelen telefonlara bakmakla görevlendirilir. Joe, bir gün kaçırıldığını söyleyen bir kadından telefon alır. Aldığı çağrıdan sonra Joe, kendisini büyük bir kaosun içerisinde bulur.

Filmin IMDb puanı ise 6,2.

Suçlu filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Jake Gyllenhaal (Joe Baylor)

Riley Keough (Emily Lighton)

Peter Sarsgaard (Henry Fisher)

Eli Goree (Rick)

David Castaneda (Tim Gerachi)

Adrian MArtinez (Manny)

Oscar Balderrama (Scott)



Son Güncelleme: 29.11.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
Suçlu 2021The Guilty
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