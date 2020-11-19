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Suburra yeni sezon ne zaman çıkacak? Suburra 4.sezon çıkış tarihi

Suburra yeni sezon ne zaman çıkacak ve Suburra 4.sezon çıkış tarihi ne zaman soruları merak ediliyordu. Netflix Suburra dizisi hakkında üzücü haberi duyurdu.

19 Kasım 2020 Perşembe 18:26
Suburra yeni sezon ne zaman çıkacak? Suburra 4.sezon çıkış tarihi
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Online dizi film platformu Netflix üzerinden yayınlanan Suburra dizisinin 4.sezonu merak ediliyordu. 2015 yılında vizyona giren Suburra filminden esinlenerek hazırlanan dizide organize suç örgütü içerisinde yaşananlar anlatılıyor.


Suburra: Blood on Rome adlı kitaptan esinlenerek ekranlara aktarılan filmde güçlü politikacılar, önde gelen kilise adamları arasında geçen çatışmalar ve yolsuzluklar anlatılıyor. Suç gerilim türündeki dizi birçok eleştirmenden tam not alırken izleyicilerinde beğenisini kazandı.

Suburra 4.sezon çıkış tarihi

2017 yılının Ekim ayında Netflix üzerinden yayınlanan dizi çok beğenilmişti. Dizi ilk üç sezonuyla başarılı bir izlenme sayısına ulaşırken yeni sezonu merak ediliyordu. Dizinin sevenleri üçüncü sezonun ardından yeni sezonu beklerken, Netflix dizinin final yaptığını ve dördüncü sezonunun olmayacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:26
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DiziSuburra
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