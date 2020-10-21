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Suburra 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Suburra yeni sezon konusu ve tarihi

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan İtalyan yapımı Suburra'nın yeni sezonuna dair yeni açıklamalar yapıldı. Gerçek olaylara dayanan dizinin yeni sezonunun final sezonu olacağı bildirildi...

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:50
Suburra 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Suburra yeni sezon konusu ve tarihi
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Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca kullanıcı ile son senelere damgasını vuran dijital medya platformu Netflix kapsamında yüzlerce farklı yapım yer alıyor. Her sene yayınlanan yeni dizi, film ve belgesellerle kullanıcılara zengin içerikler sunulmaya devam ediyor.

Suburra Dizisi Hakkında

2017 senesinde Netflix platformu üzerinde yayınlanmaya başlayan dizilerden biri olan Suburra dizisi de kullanıcıların ilgi gösterdiği yapımlar arasında yer alıyor. İtalyan yapımı dizi toplamda 2 sezon 16 bölüm olarak yayınlanması ardından izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. Gerçek olaylardan esinlenilerek ortaya konan Suburra dizisinin oyuncu kadrosunda Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdanini, Francesco Acquaroli, Filippo Nigro ve Claudia Gerini gibi ünlü İtalyan isimler yer alıyor.

IMDb’de 9.400’e yakın kişi tarafından oylanan ve sonuçta 7,9’luk bir puan elde eden Suburra dizisi yayınlanan ilk 2 sezonuyla beğeni toplamayı başardı. Dizinin üçüncü sezonuna dair yapılan açıklamada ise 30 Ekim 2020 tarihinde Netflix Türkiye’deki yerini alacağı belirtildi. Yapılan açıklamada üçüncü sezonun final sezonu olacağı ve bu sezon ile birlikte noktalanacağı aktarıldı.

Suburra Dizisi Konusu

Suburra dizisinin konusuna bakıldığında ise, 2008 senesinde Roma yakınlarında yer alan bir sahil kentinde, yozlaşmış politikacılar ve Vatikan arasındaki ölümcül mücadele anlatılıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenen dizide Ostia’nın kumar ve suç dünyasının nasıl merkezi haline geldiği gözler önüne seriliyor. Suç örgütü patronu Samuray’ın nasıl yozlaşmış politikacılar üzerinde hakimiyet kurduğu ve çeteler arasında nasıl bir gerilim yaşandığı tüm heyecanı ile izleniyor.

Suburra Dizisi Oyuncular ve Canlandırdıkları Karakterler

Alessandro Borghi – Aureliano Adami

Giacomo Ferrara – Alberto ‘Spadino’ Anacleti

Eduardo Valdanini – Gabriele Martilli

Francesco Acquaroli – Samurai

Filippo Nigro – Amedeo Cinaglia


Claudia Gerini – Sara Monaschi

Carlotta Antonelli – Angelica Sale

Paola Sotgiu – Adelaide Anacleti

Alessandro Benardini – Saverio Guerri

Mirella Sarachelli – Donna Anacleti

Barbara Chichiarelli – Livia Adami

Adamo Dionisi – Manfredi Anacleti

Lucia Mascino – Gabriella

Rosa Diletta Rossi – Alice

Suburra Dizisi 3. Sezon Ne Zaman?

Netflix kapsamında iki sezondur toplamda 16 bölüm ile izleyici karşısına çıkan İtalyan yapımı Suburra dizisinin yeni sezonu da merakla bekleniyor. Dizinin yapımcıları tarafından yapılan açıklamalara göre sevilen dizi Suburra’nın yeni sezonu 30 Ekim 2020 tarihinde Netflix kapsamında izlenebilir duruma gelecek. Yapılan açıklamalara göre dizinin final sezonu olan üçüncü sezonda pek çok merak edilen durum açıklığa kavuşacak ve dizi sezonun sonunda noktalanacak.

Aşağıdaki kısımda Suburra dizisinin üçüncü sezonu için yayınlanan resmi fragman yer alıyor.




Son Güncelleme: 21.10.2020 20:50
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NetflixSuburra
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