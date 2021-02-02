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Şubat 2021 KPSS ve sözleşmeli, kadrolu kamu memur alım ilanları

2021 senesinin Şubat ayı için memur alım ilanları paylaşıldı. Şubat 2021 için KPSS ve sözleşmeli olarak, kadrolu kamu memur alımları ile ilgili ilan ve duyurulara ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

02 Şubat 2021 Salı 18:46
Şubat 2021 KPSS ve sözleşmeli, kadrolu kamu memur alım ilanları
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Kamu personeli alım ilanları Şubat 2021 dönemi yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda yapılan duyurular arasında sözleşmeli personellerin alım kategorisi de duyuruldu. Bunun ile birlikte kurumlar kadrolu memur ile diğer statüler için de personel istihdamına gideceğini resmi bir şekilde duyurdu.

 

Personel alımında bulunacağını duyuran kamu kurumlarından, ilanı yayımlamış kurumlarında paylaşılan açıklamalarında bilgilendirilmesi yapılan açık pozisyonlara nasıl giriş yapılacağını ve başvuruda bulunacağını aktaralım.

 

2021 sezonu için açılan Şubat 2021 memur ilanları

Aşağıdaki tabloyu incelediğiniz taktirde KPSS A grubundan alınacak personel istihdamı ve kadrolu memur alım ilanlarını göreceksiniz. Sözleşmeli olarak personel alımları, KPSS B Grubu için yapılacak personel alımı için ise belirsiz bir süre zarfı için alınacak memurlar oluşturuyor.

 

Kadrolu olarak memur alım ilanları Şubat 2021

 

 

KPSS B grubundan alınacak memur alım ilanları Şubat 2021

 

 

Sözleşmeli bir şekilde alınacak memur alım ilanları Şubat 2021

 

Kurumsal olarak sözleşme uygulanacak personel alım ilanları Şubat 2021

 

Şubat 2021 için açıklanan memur ilanına nasıl ulaşılır?

Yukarıda bahsi geçen tablolardaki bütün kamu kurum ve kuruluşları için devlet özel başvuru kılavuzu yayımlamıştır. Bu başvuru kılavuzunda adayların Resmi İlan Portalı, Resmi Gazete, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi intenet sayfasından duyurulmaktadır. Adayların bu platforma girerek duyurulara ulaşması mümkündür.

 

Şubat 2021 memur ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Şubat 2021 sezonu için memur ilanlarına uygulanacak başvurular adına şartlar kurum kapsamında değişmektedir. Önek vermek gerekirse belediye başkanlığı tarafınca yayımlanmış duyurularda başvuru işlemleri şahsen yapılmaktadır. Belediye başkanlarının memur alımı için belirtilen evrakın kuruma teslim talebini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu belgeleri toplayan aday tekrar ilan edilen başvuru tarihinde evrak teslimini tamamlamalı ve başvurusunu yapmalıdır.

 

Bununla birlikte birtakım bakanlıklar kendi sistemleri üzerinden başvuruyu elektronik kanallar kullanarak almaktadırlar. Bazı bakanlıkların da belediye başkanlıkları gibi yerlere yapılacak şahsi başvuru yöntemini tercih etmektedirler. Kamu İlanlarının içerisinde e-Devlet üzerinden başvuru kabul etmekte olan kurumlarda bulunuyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:46
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