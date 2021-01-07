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Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi

Netflix dijital platformunda şu zamana kadar en çok izlenen 5 dizinin listesi yayınlandı. Netflix platformuna ait olan orijinal dizilerin arasında seçilen bu dizilerin hangileri olduğu merak konusu oldu. Netflix'in orijinal dizileri arasından en fazla izlenilen 5 dizi listesinde hangi dizilerin bulunduğu araştırılmaya başlandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:26
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
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Netflix, tüm zamanların en çok seyredilen beş orijinal dizisinin hangileri olduğunu duyurdu. Listenin en başında "The Witcher" bulunuyor.

Andrzej Sapkowski'nin fantastik roman serisinden uyarlanan "The Witcher", Netflix'in bugüne kadar ürettiği en yüksek bütçeye sahip orijinal dizilerden biridir.

Henry Cavill'in başrolünde oynadığı dizi, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt’ın maceraları üzerinden kaderinin ve aile hikayesini kapsıyor.

Geralt, insanların canavarlardan bile daha beter olduğu dünyada tek başına dolaşır ve yolu güçlü bir cadı ve genç bir prensesle geçer. Üçü, bu tehlikeli kıtada hayatta kalmak için birlikte çalışmalıdır.

Henry Cavill'in Rivialı Geralt’ı canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Freya Allen, Anya Chalotra, MyAnna Buring,  Adam Levy, Eamon Farren, Jodi Mayıs, Joey Batey, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Maciej Musial, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer ve Bjön Hlynur Haraldsson rol almaktadır.

Newsweek'in aktardığı verilere göre, Netflix'in en çok izlenen dizileri:

5-

 Bridgerton 1. Sezon - 63 milyon

4-

 Tiger King - 64 milyon

3-

 Stranger Things 3. Sezon - 64 milyon

2-

 Money Heist 4. Bölüm (La Casa de Papel) - 65 milyon

1-

 The Witcher - 76 milyon



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
NetflixDiziThe Witcher
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