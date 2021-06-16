Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler

Güzel oyuncu Su Kutlu son yılların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Son olarak Aile Arasında adlı filmde yer alan Su Kutlu güzelliğiyle dikkatleri çekiyor.

Su Kutlu kimdir?

1 Ocak 1991 yılında dünyaya gelen Su Kutlu, 166 cm boyunda 45 kilodur. Su Kutlu sektöre atılmadan önce Esin Doğan, Süeda Çil, Çetin Sarıkartal gibi isimlerden oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan güzel oyuncu Köylü Güzeli dizisiyle ilk kez setlerde boy göstermiştir.

İlerleyen yıllarda Ali Ayşe’yi Seviyor, Arkadaşlar İyidir, Söz gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu son olarak Tek Yürek adlı dizide rol almıştır. Güzel oyuncu 2017 yılında Gülse Birsel’in kaleme aldığı komedi filmi Aile Arasında’da rol almış ve buradaki performansıyla çok beğenilmişti. Güzel oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar ise şu şekildedir;

2013 – Çalıkuşu (Mişel)

2015 – Tutar mı Tutar (Işık)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Simya)

2017 – Söz (Merve)

2018 – Çukurdere (Damla)