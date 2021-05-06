Stranger Things'in 4. sezon fragmanı yayınlandı

Dijital yayın platformu olan Netflix, binlerce kişinin izlediği Stranger Things dizisini tekrar platformunda gösterecek. Dördüncü sezonuna giren Stranger Things, dizisi dördündü sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

1980 ve 1993 yıllarını anlatan dizide, yerel polis, kayboluş, devlet adamları ve gizli deneyler yer alıyor. Doğaüstü güçlerin yer aldığı dizide küçük bir kız sıra dışı bir konunun içerisinde kendini bulması ile dizi daha da heyecanlı bir hal almaktadır. Korku ve aksiyon türü Stranger Things dizisi 2016 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir.

Stranger Things dizisi 4. Sezon tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Drama dalında da ödül alan dizi Netflix platformunda milyonlarca kişi tarafından izlenirken 3.sezonu ilk dört gün içinde 40,7 milyon izlenmişti. 5 gün sonra 65 milyon izlenen popüler dizi binlerce dizi severin ilk tercihleri arasında yer alıyor.







Shawn Levy 21 Laps Entertainment adına Dan Cohen of ve Iain Paterson yapımcıların arasında yer alırken Stranger Things dizisi kaliteli çekimleri ile tercih edilen diziler arasında yer alıyor. Yakın zamanda Netflix’te gösterime girecek dördüncü sezon için dizi severler heyecanla Stranger Things dizisini bekliyor.