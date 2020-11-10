Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4.sezon tarihi belli oldu mu?

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu Netflix kapsamında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Stranger Things dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Son olarak dizinin 4. Sezonu için tanıtım fragmanın yayınlanmasıyla birlikte yeni sezon için heyecan biraz daha artmıştı. Dizinin sevenleri yeni sezonun ne zaman yayınlanacağıyla ilgili bilgilendirmeyi dört gözle bekliyorlardı.

Stranger Things 4. Sezon Ne Zaman?

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in 4. Sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son olarak dizide Hopper'a hayat veren David Harbour, yeni sezon tarihi için muhtemel dönem hakkında ipucu verdi.

Dizinin çekimlerinin gerçekleştirileceği Georgia eyaletinde pandemiye yönelik alınan tedbirler nedeniyle dizinin çekimleri yavaş ilerliyor. Bu nedenle dizinin 4. Sezonunun kesin olarak hangi tarihte yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak dizinin önemli karakterlerinden Hopper’ı canlandıran oyuncu David Harbour, dizinin yayın tarihi için 2021’in ilk aylarını hedeflediklerini fakat pandemi nedeniyle çekimlerin aksadığını aktardı. Büyük bir ihtimalle dizinin yayınlanmasının ilerleyen aylara kalacağını ifade etti.

Bu bağlamda dizinin 2021 senesi bahar aylarında yayınlanması bekleniyor. Yayın tarihi ile ilgili kesin bilgi verildiğinde sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.