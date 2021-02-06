Stranger Things 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix’in tartışmasız en iyi ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things, hayranları tarafından fazlası ile özlendi.

Dördüncü sezonun gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyen hayranlar bunu birçok kez arattı. Konusu 1980’lerde geçen dizi hem konusu ile hemde sahip olduğu oyuncu kadrosu sayesinde çok sevilmektedir.

En son yayınlanan 3.sezondan sonra uzun bir ara veren Stranger Things, 4.sezonu da yayınlayacak. Bu konu hakkında kesin bir bilgi istiyorsanız, Netflix’de Sranger Things dizisine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Ancak dizinin dördüncü sezonu için net bir tarih henüz verilmedi. Bizler de sizin gibi tarihi merakla beklemekteyiz.