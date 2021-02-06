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Stranger Things 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Üçüncü sezonundan sonra uzun bir ara veren Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things 4.sezon için hazırlıklara başladı mı? 4.sezon yayınlanacak mı? Tarih belirlendi mi?

06 Şubat 2021 Cumartesi 23:00
Stranger Things 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Netflix’in tartışmasız en iyi ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things, hayranları tarafından fazlası ile özlendi.

 

Dördüncü sezonun gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyen hayranlar bunu birçok kez arattı. Konusu 1980’lerde geçen dizi hem konusu ile hemde sahip olduğu oyuncu kadrosu sayesinde çok sevilmektedir.

 

En son yayınlanan 3.sezondan sonra uzun bir ara veren Stranger Things, 4.sezonu da yayınlayacak. Bu konu hakkında kesin bir bilgi istiyorsanız, Netflix’de Sranger Things dizisine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

Ancak dizinin dördüncü sezonu için net bir tarih henüz verilmedi. Bizler de sizin gibi tarihi merakla beklemekteyiz.



Son Güncelleme: 06.02.2021 23:00
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Stranger Things4. SezonNe Zaman
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