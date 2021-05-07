Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle

Birçok dizi gibi Stranger Things de pandemi sürecinden etkilenmiş, bu nedenle dizinin çekimleri planlanan tarihten ertelenmişti. Ekim ayında başlayan Stranger Things 4.sezon çekimlerinin 2022 yılının yazında tamamlanması bekleniyor. Dizinin hayranlarını sevindiren haber geldi. Dizinin yeni sezon fragmanı intenet üzerinde yayınlandı. İşte heyecanla beklenen Stranger Things 4.sezon fragmanı..

Stranger Things son sezonda ne oldu?

Dizinin sonu sezonunda Eleven ve Byers Ailesi Hawkins’ten gitme kararı almıştı. Ayrıca Mike, Lucas ve Dustin ise bu şehirde kalmaya devam etmişti. Son sezonda karakterlerimizi Upside Down’dan gelen canavarlarla bolca savaşmıştı. Ayrıca Hopper’ın yaşadığı olayların ardından aile şehirden gitmeye kara verdi.

İşte heyecanla beklenen Stranger Things 4.sezon fragmanı..

Stranger Things 4.sezon fragmanı: