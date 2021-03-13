Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?

Birçok ülkeden dizileri izleyici ile buluşturan dijital platform Netflix’in çok sevilen yapımlarından biri olan Stranger Things milyonlarca izleyici tarafından izlendi. Çok beğenilen dizinin en son 3. sezonu yayınlanmıştı. Dizinin takipçileri şimdi ise 4. sezonu bekliyor. Dizinin yeni sezonu Hawkings kasabasında geçmeyecek gibi duruyor. Son sezonda bir anda ortadan kaybolan Jim Hopper’ın ne alemde olduğunu merak eden izleyici sorularına yanıt bulmak için yeni sezonu bekliyor.

Yeni sezon ne zaman gelecek?

Yayın hayatına başladığı günden bu yana milyonların kalbinde taht kuran dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Yeni sezon ile alakalı henüz bir açıklama yokken 2021 yılında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Lakin henüz net bir tarih yok.

Sevilen dizinin yaratıcıları resmi Twitter hesaplarından paylaşım yaparak dizinin 4. sezonunun yazıldığını duyurdu. Pandemi sebebi ile sıkı kontroller dahilinde çekimlerine başlanacak olan dizi Georgia eyaletinde çekilecek. Dizi çekimlerine 17 Eylül’de itibaren ara veren prodüksiyon çekimlere kaldığı yerden devam edecek.

Salgın sebebi ile çekimlerde ertelenme yaşandığı için yayın tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz aylarda dizinin sevilen karakteri Hopper’ı canlandıran David Harbour, normal şartlarda yeni sezonun 2021 yılının ilk aylarında yayınlanması gerektiğini lakin pandemiden dolayı çekimlere ara verildiğini ve tarihin yüksek ihtimalle erteleneceğini dile getirmişti. İçinde bulunduğumuz bu süreç dizinin 2021 yılının ilk yarısında izlemeyi zorlaştıracak.

Stranger Things sezonları ve bölümleri

Dizinin ilk sezonu 15 Temmuz 2016’da izleyici karşısına çıkmıştı. İlk sezonda izleyici toplamda 8 bölüm gördü.

İkinci sezon ise 27 Ekim 2017’de 9 bölüm olarak yayınlandı.

Üçüncü sezon 4 Temmuz 2019’da 8 bölümden oluştu.

Dördüncü sezon yayın tarihi hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Stranger Things’in konusu

Dizide üç çocuğun kaybolan arkadaşlarını bulma hikayesi anlatılıyor. Bu üç arkadaşa yardım eden gizemli bir çocuğun merkezinde olan dizi Amerikan bilim kurgu hikayesidir. Konusu ve akıl almaz sahneleri ile izleyici büyüleyen dizide macera ve doğaüstü olaylar yaşanıyor. İzleyiciye sürükleyici bir konu anlatılıyor.

Stranger Things oyuncu kadrosu

Millie Bobby Brown/Eleven

Finn Wolfhard/Mike

Winona Ryder/Joyce

Gaten Matarazzo/Dustin

Noah Schnapp/Will

Caleb McLaughlin/Lucas

Sadie Sink/Max

Joe Keery/Steve

Natalia Dyer/Nancy

Charlie Heaton/Jonathan

Mayısa Hawke/Robin

Priah Ferguson/Erica

Cara Buono/Karen

Brett Gelman/Murray

Sevilen dizinin 4. sezonu merakla beklenirken yayın tarihi henüz verilmedi. Lakin bu sene içerisinde izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor. Tüm sezonları Netflix’de yer alan dizi büyük bir heyecanla bekleniyor.