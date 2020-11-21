Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezonu oyuncuları

Netflix platformunun en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things’in dördüncü sezonunda yer alacak yeni isimler belli oldu. Yeni sezonda kadroya Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Sherman Ağustosus, Mason Dye, Nikola Djuricko ve Tom Wlaschiha gibi ünlü oyuncular dahil oldu.
Stranger Thing 4.sezonuna katılan isimler
Jamie Campbell Bower
Jamie Campbell Bower dizide, psikiyatri kliniğinde görevli olan sevecen ve şefkatli Peter Ballard’ı canlandıracak.
Eduardo Franco
Dizide Jonathan’ın en yakın arkadaşı olan eğlenceli karakter Argyle’ı, Eduardo Franco oynayacak.
Joseph Quinn
The Hellfire Club’ın efsanevi yöneticisi, eski metalci Eddie Munson’ı canlandıracak. Ürkütücü bir karakter gibi görünen Eddie, izleyici tarafından oldukça sevilecek.
Sherman Ağustosus
Mason Dye
Yakışıklı, zengin, atletik ve okulun en popüler kızıyla çıkan Jason Carver’ı canlandıracak. Hawkins’de yeni bir kötülük tehdidi oluşunca, Jason’ın gerçek hayatı gün yüzüne çıkacak.
Nikola Djuricko
Parayı, kötü esprileri, fıstık ezmesini seven bir Rus kaçakçısı olan Yuri’yi canlandıracak.
Robert Englund
1950 yılında vahşi bir cinayet işlediği gerekçesiyle psikiyatri hastanesine yatırılan ürkütücü ve göz korkutan Victor Crell’e hayat verecek.
Tom Wlaschina
Hopper’ın arkadaşı olan Rus gardiyan Dmitri’yi canlandıracak. Dmitri zeki, kunaz, korkutucu ve güvenilmez biri.