Stiller Konuşsun sunucuları Burcu Esmersoy ve Raşit Bağzıbağlı hakkında bilgiler

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen yeni yılla birlikte erişime açıldı. Platformun en dikkat çeken yapımlarından biri de Stiller Konuşsun oldu. Moda programının sunucuları Burcu Esmersoy ve Raşit Bağzıbağlı ise dikkatleri çekti.

Burcu Esmersoy

2 Ekim 1976 yılında dünyaya gelen Burcu Esmersoy oyunculuk ve sunuculuk yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Esmersoy, 1997 yılında güzellik yarışmasına katılmış ve Japonya’da düzenlenen organizasyonda Dostluk Güzeli seçilmiştir. 2005 yılında Massimo Cusimano ile evlenen Esmersoy 3 yıl sonra ayrılmıştır. 2018 yılında ise Berk Suyabatmaz ile evlenen oyuncu 1 yıl sonra bu evliliğini de sonlandırmıştı. İleri seviyede İngilizce ve İtalyanca bilen Esmersoy, spor sunuculuğu yaptığı dönemde adını duyurmuştur.

Raşit Bağzıbağlı

1985 yılında Londra’da dünyaya gelen modacı ve tasarımcı Raşit Bağzıbağlı, 2006 yılında ilk tasarımı hazırlamıştır. New York’ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında ödül alan ünlü modacı ülkemizde de yılın en iyi genç tasarımcısı ödülünü almıştır.

Raşit Bağzıbağlı 2016 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Gardırop Savaşları programını sunmaya başlamış ardından 2019 yılında En Şık Benim programıyla TV 8’e transfer olmuştur.