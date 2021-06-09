StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

2004’de piyasaya giriş yaptıktan sonra çevrim içi video platformlarının arasında son derece başarılı bir çıkış yapan Crackle’ın güzide dizileri arasında yer alan StartUp’ın başrollerinde Martin Freeman, Adam Brody, Otmara Marrero gibi önemli isimlerin yer aldığı çok heyecanlı bir hikayeye sahiptir. 2020 yılında yapılmış olan The Expecting dizisinden tanınan Ben Ketai’nin yaratıcısı olduğu StartUp dizisi ile ilgili diğer önemli detaylara haberimizin devamında yer verdik.

Fargo ve Sherlock Holmes dizisindeki sergilemiş olduğu performansları ile adından çok kez söz ettiren Martin Freeman’ın canlandırdığı Phil Rask karakteri, senelerdir FBI için çalışyor. Özellikle de mali bölüm ile ilgilenen ve bu konuda çok başarılı olan Rask, diğer oynadığı dizilerinde de alışkın olduğumuz üzere para aklayan, dolandıran vb. kişilerin avcısıdır. Bu güne kadar da yaptığı birçok işinde çok başarılı olmuş ve bu sayede de önemli görevlere atanmıştır. Ancak atandığı yeni görevi ( Talman) ile beraber uçurum dibinde dolaşan ve adeta yozlaşmış bir polise dönmüştür.

Hikayede ki bir diğer kahraman da Nick adındaki kariyer sahibi olan bir beyefendidir. Nick başarılı bir şirkette finansör olarak görev yapmaktadır ve babası da Talman’ın kirli işlerinden ayrılarak kendisine muhteşem bir kariyer inşa etmiştir. Fakat babasının son teklifi ile birlikte hem kendisini hem de çevresini tehlikeye sokacak bir işe girişecektir.

StartUp konusu ve yorumu

Senaryonun gidişatına yön veren diğer isimler ise Izzy ve Ronald’dır. Izzy, hayatını yazılım programlarına adamış ve bu uğurda da GenCoin adında bir kripto parasını piyasaya sürmek isteyen idealist bir genç kızdır. Dizide şimdiye kadar ki karakterlerin ortak bir noktada bulışmalarının sebebi de bir nevi Izzy çünkü, kripto para ile ilgili geliştirmiş olduğu sürümünü Nick’in finans şirketine satacaktır. Bu sayede de Nick babasının kirli işlerini ( Ronald’ın çetesine olan borcu ) toparlayabilmek için gerekli olan nakite hem ulaşmış olacak hem de FBI ajanı olan Rask payına düşeni alacaktır.

StartUp dizisi, inanılmaz ve kusursuz olan kurgusu ile birlikte aynı zamanda sinema dünyasında çokça ses getiren oyuncuları da bir araya toplaması ile birlikte günümüzde popüler olan platformlardan Netflix, Amazon ve diğerlerinin kesinlikle bünyelerinde temin etmek isteyecekleri bir potansiyelde dizidir.

Uzun soluklu dizi severlerin tek bir nefeste izleyecekleri hikaye türüne sahip bir dizidir ve son yıllarda yapılmış olan en başarılı içerikler arasında yer almaktadır. Ayrıca kripto para ile ilgilenen izleyicilerin de Izzy karakterini soluksuz izleyecekleri dizinin diğer olumlu yanlarından bir tanesidir. Martin Freeman ve Andy Brody hayranlarının ise kesinlikle çok severek izleyeceği , her bölümünde farklı duygu geçişlerine imza atacak kaotik bir akış sağlıyor. Diziyle henüz tanışmadıysanız yukarıda size verdiğimiz ön bilgiler ışığında hemen diziye başlamanızın ve devam etmenizin tam sırasıdır. Şimdiden iyi seyirler dileriz.

StartUp IMDb puanı kaç?

Yayınlandığı günden beridir izleyicide hayranlık uyandıran StartUp dizisinin izleyicilerden almış olduğu Imdb puanı 8,0’dir.

İşte Netflix’te de yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosu