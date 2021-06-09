İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

StartUp dizi konusunu, incelemesini, 2016 yılı eleştirisini, Netflix analizini, IMDb puanını, dizi fragmanını, dizinin yönetmenini ve senaristini, oyuncu kadrosunu, yayınlanma tarihini, kaç bölümden oluştuğunu, kaç sezon olacağını ve dizi hakkında daha birçok merak edileni sizin için araştırdık. Keyifli okumalar dileriz..

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:23
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Takip Et:

2004’de piyasaya giriş yaptıktan sonra çevrim içi video platformlarının arasında son derece başarılı bir çıkış yapan Crackle’ın güzide dizileri arasında yer alan StartUp’ın başrollerinde Martin Freeman, Adam Brody, Otmara Marrero gibi önemli isimlerin yer aldığı çok heyecanlı bir hikayeye sahiptir. 2020 yılında  yapılmış olan The Expecting dizisinden tanınan Ben Ketai’nin yaratıcısı olduğu StartUp dizisi ile ilgili diğer önemli detaylara haberimizin devamında yer verdik.

Fargo ve Sherlock Holmes dizisindeki sergilemiş olduğu performansları ile adından çok kez söz ettiren Martin Freeman’ın canlandırdığı Phil Rask karakteri, senelerdir FBI için çalışyor. Özellikle de mali bölüm ile ilgilenen ve bu konuda çok başarılı olan Rask, diğer oynadığı dizilerinde de alışkın olduğumuz üzere para aklayan, dolandıran vb. kişilerin avcısıdır. Bu güne kadar da yaptığı birçok işinde çok başarılı olmuş ve bu sayede de önemli görevlere atanmıştır. Ancak atandığı yeni görevi ( Talman) ile beraber uçurum dibinde dolaşan ve adeta yozlaşmış bir polise dönmüştür.

Hikayede ki bir diğer kahraman da Nick adındaki kariyer sahibi olan bir beyefendidir. Nick başarılı bir şirkette finansör olarak görev yapmaktadır ve babası da Talman’ın kirli işlerinden ayrılarak kendisine muhteşem bir kariyer inşa etmiştir. Fakat babasının son teklifi ile birlikte hem kendisini hem de çevresini tehlikeye sokacak bir işe girişecektir.

StartUp konusu ve yorumu

Senaryonun gidişatına yön veren diğer isimler ise Izzy ve Ronald’dır. Izzy, hayatını  yazılım programlarına adamış ve bu uğurda da GenCoin adında bir kripto parasını piyasaya sürmek isteyen idealist bir genç kızdır. Dizide şimdiye kadar ki karakterlerin ortak bir noktada bulışmalarının sebebi de bir nevi Izzy çünkü, kripto para ile ilgili geliştirmiş olduğu sürümünü Nick’in finans şirketine satacaktır. Bu sayede de Nick babasının kirli işlerini ( Ronald’ın çetesine olan borcu ) toparlayabilmek için gerekli olan nakite hem ulaşmış olacak hem de FBI ajanı olan Rask payına düşeni alacaktır.

StartUp dizisi, inanılmaz ve kusursuz olan kurgusu ile birlikte aynı zamanda sinema dünyasında çokça ses getiren oyuncuları da bir araya toplaması ile birlikte günümüzde popüler olan platformlardan Netflix, Amazon ve diğerlerinin kesinlikle bünyelerinde temin etmek isteyecekleri bir potansiyelde dizidir.

Uzun soluklu dizi severlerin tek bir nefeste izleyecekleri hikaye türüne sahip bir dizidir ve  son yıllarda yapılmış olan en başarılı içerikler arasında yer almaktadır. Ayrıca kripto para ile ilgilenen izleyicilerin de Izzy karakterini soluksuz izleyecekleri dizinin diğer olumlu yanlarından bir tanesidir. Martin Freeman ve Andy Brody hayranlarının ise kesinlikle çok severek izleyeceği , her bölümünde farklı duygu geçişlerine imza atacak kaotik bir akış sağlıyor. Diziyle henüz tanışmadıysanız yukarıda size verdiğimiz ön bilgiler ışığında hemen diziye başlamanızın ve devam etmenizin tam sırasıdır. Şimdiden iyi seyirler dileriz.

StartUp IMDb puanı kaç?

Yayınlandığı günden beridir izleyicide hayranlık uyandıran StartUp dizisinin izleyicilerden almış olduğu Imdb puanı 8,0’dir.

İşte Netflix’te de yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosu

  • Adam Brody – Nick Talman
  • Edi Gathegi – Ronald Dacey
  • Otmara Marrero – Izzy Morales
  • Martin Freeman – Phil Rask
  • Kristan Ariza – Tamara Dacey
  • Ron Perlman – Wes Chandler
  • Fredrick Bam Scott, Jared Woffort, Jevon White ve Adison Timlin dizide yer almaktadır.


Son Güncelleme: 09.06.2021 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
StartupOyuncularıMartin Freeman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi

Popüler Haberler

StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Sadakatsiz'e katılan Erdem Vurdem kimdir? Mert karakteri kimdir?
Sadakatsiz Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisine katılan Kenan Ece kimdir? Turgay Güngör karakteri kimdir?
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sadakatsiz dizisindeki Bahar karakteri kimdir? Yeliz Kuvancı nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in hayat hikayesi!
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
TV8 Survivor 111. bölüm canlı izle! 5 Haziran 2021 Survivor yeni bölüm izle
ihbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı nasıl uygulanır? 2021
Masum 439. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Yemin Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamları
9 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal D yayın akışı
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 dizi, film ve programları
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı
Bugün hangi maçlar var? 9 Haziran 2021 Çarşamba maç programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.