Starstruck dizisi konusu ve oyuncuları

Starstruck dizisi, ışıl ışıl elbisesi ile bir yılbaşı partisine katılarak renk katmayı başaran Jessie’nin anlatısı ile başlıyor. Kendisi ile barışık, sempatik ve eğlenmeyi oldukça iyi bilen bir karaktere sahip olan genç kız, alkol sayesinde de eğlenceyi dibine kadar yaşar. Jessie’nin birlikte yaşadığı arkadaşı Kate de onun yanında olarak gerçek dostluğun ne olduğunu tam anlamıyla gösteren bir karakter olarak dizide yer alıyor.

Kısa ve şımarık bir başlangıç sonrasında Starstruck dizisinin romantik komediyi gün yüzüne çıkartacak gelişmeler seyirciyi bekliyor. Bunun nedeni ise Jessie sarhoş olmanın etkisi ile erkekler tuvaletine girmiştir ve orada tanıştığı Tom adındaki genç ile geceyi evlerinde sonlandırmıştır. Sabah kalktığında yeni yılı karşılayan Jessie karakteri, yaşadığı geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamamakta ve kendini Tom’un evine sürükleyecek olan nedenlerle ilgili de hiçbir şey bilmemektedir. Fakat hafızasına düşen bazı anlardan sonra Tom isimli gencin bir sinema oyuncusu olduğunun farkına varacaktır. Bunun ardından da kendisiyle bir ünlünün arasında olan uzak karakter derinliği konusunda sorgulama yapmaya başlamıştır. Ancak, Tom’un samimi yaklaşımıyla bazı sorunlar ortaya çıkacaktır.

Starstruck dizisi yorum

Starstruck, senelerdir etkileyici olan romantik komedi dizisiyle karşılaşmamanın getirmiş olduğu çaresizlik durumunu oldukça etkileyici olarak kullanıyor. Yakın zamanda yayınlanmış olan Hack isimli diziyle seyircinin komediye duyduğu ihtiyaç karşılansa da BBC Three’yle yayınlanan Starstruck, rom-com seviyesine çıkıp Jessie ile Tom karakterlerinin yaşadığı şaşırtıcı ilişkinin ön ayağı oluyor. Geliri fazla olanla az olan, fazla gezenle az gezen yani zengin ve fakir iki karakterin bir araya gelmesi gibi görünse de Starstruck’la yapılam istenen akıştı daha başka ve ince mesajlar bulunmaktadır.

Bu doğrultuda da Jessi karakterini canlandıran ve dizinin yaratıcı ismi olan ödül almış komedyen Rose Matafeo’nun neredeyse mükemmel denilecek düzeyde olan oyunculuğu da oldukça dikkat çekmektedir. Klasik romantik komedi hikayelerinden koparak gerçek bir aşkın temelini atmış olan ilk isim de kendisi olmuştur. Dizi, son senelerde çıkan ve vasat denilecek kadar kötü mizah içeren yapımlardan uzaktır ve akışta tam anlamı ile eğlenmemizi sağlayan bir yapımdır. Dizi altı bölümden oluşmaktadır ancak daha üç bölümü yayınlanmıştır.

Starstruck dizisinin IMDb puanıysa 7.7’dir.

Starstruck dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri