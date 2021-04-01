Star Wars: The Bad Batch dizisi fragmanı yayınlandı

Disney + kanalında yayınlacak olan dizi Tha Bad Batch, Dünya Star Wars günü 4 Mayısıs'ta ekranlara gelecek. Hayranları tarafından ilgiyle beklenen dizi, yayına gireceği günü dört gözle bekliyor.

Dizinin fragman linkini sizler için bırkaıyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=BsOmYpP4UDU

Animasyon yapım olan dizi 4 Mayısıs 2020'de sonlanmıştı. Clone Wars'ın yerine geçecektir. Clone Wars gibi CG olarak animasyon şeklinde yayınlacak dizi, '' Bad Batch '' veya '' Clone Force 99'' ismiyle becerileri olan klonlardan oluşan ekibi anlatıyor. Bir serinin devamı niteliğinde olacak dizi İmparatorluk döneminde geçecek. Beş kişilik komando grubundan oluşacak. Savaşın sonunda paralı asker olarak hayatlarının devam etmelerini izleyeceğiz. 4 Mayısıs Disney + ekranlarına gelecek dizinin hayranları bunu bekliyor. Yaklaşık 1 senelik aranın ardından bu haberler sevinen hayranlar, serinin devami olması niteliğiyle de izlemek için can atıyorlar.