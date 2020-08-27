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Star TV'nin yeni yapımı Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV’nin yeni dizisi Menajerimi Ara merakla bekleniyordu. Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı büyük ilgi gören Star TV yeni dizisi Menajerimi Ara konusu ve oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:53
Star TV'nin yeni yapımı Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara merakla bekleniyor. Dizi Call My Agent dizisinden uyarlama olup, Ay Yapım’ın yapımcılığında hazırlanıyor. Yeni dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak yazıyor. Dizinin konusu ise oldukça dikkat çekiyor.


Yeni diziden ilk fragman yayınlanırken, dizinin konusu oldukça dikkat çekti. Dizide İstanbul’da sinema sektöründe çalışmaya gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerle olan ilişkisi ve o ışıltılı dünyada olanlar anlatılıyor.

Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncuları kadrosu

Call My Agent adlı diziden ülkemize uyarlanan diziye dünyada ilgi oldukça büyük olmuştu. Dizinin Türkiye uyarlamasından da beklentiler büyük. Dizide İstanbul’da sinema sektöründe çalışmak isteyen Dicle’nin o ışıltılı dünyada yaşayacağı zorluklar anlatılıyor. Dizide oyuncu ve menajerlerin egolarının sıkça öne çıkarılması bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:53
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Star TvDiziMenajerimi Ara
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