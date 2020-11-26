Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

26 Kasım tarihi itibariyle Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisiyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Dizide ön plana çıkan Serra karakterinin genç yaşta ayakta kalmak için annesinin bakımını gerçekleştirirken Kutlusay Ailesi’nin oğlu Selim ile tanıştığı görülmektedir. Serra’nın hikayesine odaklanılacağı dizide Serra ve annesinin mahalle yaşamlarına karşı Kutlusay Ailesi’nin lüks hayatı izlenecektir. Derslerinde son derece başarılı olan Serra, burslu okuduğu okulda başarıdan başarıya koşarken, ailesinin sahibi olduğu Kuzey Üniversitesi’nde adeta eğlence amaçlı okuyan Selim ile tanışma hikayeleri ekranlara aktarılacak.

Sol Yanım dizisi oyuncuları

Star TV ekranlarında 26 Kasım’dan itibaren yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisi her hafta Perşembe gününde izleyicilerin beğenisine sunulacak. Yeni dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında da oldukça deneyimli isimler karşımıza çıkıyor. Dizide Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca ve Hasret Usneker gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.