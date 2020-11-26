Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

26 Kasım tarihi itibariyle Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisiyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Dizide ön plana çıkan Serra karakterinin genç yaşta ayakta kalmak için annesinin bakımını gerçekleştirirken Kutlusay Ailesi’nin oğlu Selim ile tanıştığı görülmektedir. Serra’nın hikayesine odaklanılacağı dizide Serra ve annesinin mahalle yaşamlarına karşı Kutlusay Ailesi’nin lüks hayatı izlenecektir. Derslerinde son derece başarılı olan Serra, burslu okuduğu okulda başarıdan başarıya koşarken, ailesinin sahibi olduğu Kuzey Üniversitesi’nde adeta eğlence amaçlı okuyan Selim ile tanışma hikayeleri ekranlara aktarılacak.
Sol Yanım dizisi oyuncuları
Son Güncelleme: 26.11.2020 23:56