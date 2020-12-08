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Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim oyuncularından Damla Makar Kimdir?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı açıklanan dizilerden olan Seni Çok Bekledim için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diğer yandan dizinin oyuncu kadrosundaki Damla Makar izleyicilerin dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor...

08 Aralık 2020 Salı 21:49
Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim oyuncularından Damla Makar Kimdir?
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Yakında Star TV ekranlarında yayınlanacağı açıklanan Seni Çok Bekledim dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen yeni dizide hangi oyuncuların yer alacağı ve hangi karakterlerin oynanacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

Skala Yapım tarafından ortaya konacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Caner Şahin, İlhan Şen ve Mustafa Uğurlu gibi önemli isimlerin yer aldıkları görülüyor. Dizide yer alacağı aktarılan oyunculardan bir diğeri de Damla Makar olarak karşımıza çıkıyor.

Damla Makar Kimdir?

Damla Makar, 1996 doğumludur. 2015 senesinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2020 senesinde eğitimini sonlandıran güzel oyuncu Ankara’daki öğrencilik senelerinde pek çok tiyatro oyununda yer almıştır. İlk defa Seni Çok Bekledim dizisiyle birlikte dizi deneyimini yaşayacak olan oyuncunun daha önce Varşova’da yer alan The Aleksender Zelwerowicz Uluslararası Sanat Akademisi’nde oyunculuk dersleri aldığı bilinmektedir. Birçok yabancı oyunda da yer almış, Liverpool ve Budapeşte gibi Avrupa ülkelerinin önemli şehirlerinde sahne almıştır.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 21:49
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Damla MakarSeni çok BekledimStar TvYeni Dizi
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