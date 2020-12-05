Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Akrep’in yayın tarihi belli olduktan sonra pek çok kişi Akrep dizisi hakkında araştırmalarına başladı. Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Akrep dizisinin senaristliğini Erkan Börgören yapmaktadır.

Oyuncu kadrosunda tanınan ve sevilen pek çok oyuncunun olduğu dizinin başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy bulunuyor.

Yapımcılığı 1441 Prodüksiyon tarafından yapılan Akrep dizisinin oyuncuları arasında ayrıca, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz, Demet Gül gibi ekranların sevilen yüzleri bulunuyor.

Geçmişte yaşananlar dolayısı ile bugünlerde savaş veren iki kadının hikayesinin anlatıldığı Akrep dizisi 11 Aralık Cuma akşamı Star TV’de.