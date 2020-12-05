İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden olan Akrep dizisinin yayın tarihi kesinleştikten sonra pek çok kişi dizi hakkında araştırmalara başladı. Dizi severler, Akrep dizisi ne zaman başlayacak? sorusunu merak ediyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:30
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Akrep’in yayın tarihi belli olduktan sonra pek çok kişi Akrep dizisi hakkında araştırmalarına başladı. Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Akrep dizisinin senaristliğini Erkan Börgören yapmaktadır.

Oyuncu kadrosunda tanınan ve sevilen pek çok oyuncunun olduğu dizinin başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy bulunuyor.

Yapımcılığı 1441 Prodüksiyon tarafından yapılan Akrep dizisinin oyuncuları arasında ayrıca, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz, Demet Gül gibi ekranların sevilen yüzleri bulunuyor.

Geçmişte yaşananlar dolayısı ile bugünlerde savaş veren iki kadının hikayesinin anlatıldığı Akrep dizisi 11 Aralık Cuma akşamı Star TV’de.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvAkrep DizisiYayın Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?

Popüler Haberler

2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
Conor McGregor Donald Cowboy dövüş maçı S Sports Plus canlı yayın saati
Yüzde 50 hayvancılık hibesi kimlere verilecek? Hibe desteği hangi yıllar arasında uygulanacak?
PTT kargo takip isimle ve barkodlu sorgulama işlemleri
Şok 13-16 Temmuz 2019 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
En hızlı ve kolay kara listeden nasıl çıkarlar? Kredi kullanamayanlara öneriler!
HGS bakiye e devlet ile sorgulama ve öğrenme 2020
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur hakkında bilgiler
Bugün kimin maçı var? TV 6 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Arıza dizisi Halide karakterini kim canlandırıyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Eminevimden kimler faydalanır? 2020 Eminevim için gereken şartlar nelerdir?
Arıza dizisi Şehmuz karakterini kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.