Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan yaz dizisi Ada Masalı, Ay Yapım imzası taşıyor. Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Senaryosu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu’na ait. Merak edilen dizinin türü ise romantik komedi. Dizide Derya ve Deniz’in hem masalsı hem komik hikayesi anlatılıyor.
Dizinin oyuncuları ve karakterleri
Ayça Ayşin Turan – Derya
Alp Navruz – Deniz
İpek Tenolcay
Nihan Büyükağaç – Selma Köknar (Derya’nın teyzesidir ve terzilik yapmaktadır.)
Bülent Çolak – Görkem (Adaya gelişi ile Selma’nın hayatı değişir.)
Beril Pozam
Özge Demirtel
Rami Narin
Eylül Ersöz – Nehir (Derya’nın kuzeni)
Bedia Ener
Son Güncelleme: 19.01.2022 20:16