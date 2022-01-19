Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan yaz dizisi Ada Masalı, Ay Yapım imzası taşıyor. Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Senaryosu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu’na ait. Merak edilen dizinin türü ise romantik komedi. Dizide Derya ve Deniz’in hem masalsı hem komik hikayesi anlatılıyor.

Dizinin oyuncuları ve karakterleri

Ayça Ayşin Turan – Derya

Alp Navruz – Deniz

İpek Tenolcay

Nihan Büyükağaç – Selma Köknar (Derya’nın teyzesidir ve terzilik yapmaktadır.)

Bülent Çolak – Görkem (Adaya gelişi ile Selma’nın hayatı değişir.)

Cem Anıl Kenar

Beril Pozam

Özge Demirtel

Rami Narin

Eylül Ersöz – Nehir (Derya’nın kuzeni)

Bedia Ener