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Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?

Tüm kanallar yaz dizileri için hazırlık yaparken yeni dizilere imza atacak kanallardan biri de Star TV oluyor. Ada Masalı adlı dizi ile izleyicilere keyifli akşamlar yaşatacak olan kanalın yeni dizisi merak ediliyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

19 Ocak 2022 Çarşamba 20:16
Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir?
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Star TV ekranlarında  izleyici karşısına çıkacak olan yaz dizisi Ada Masalı, Ay Yapım imzası taşıyor. Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Senaryosu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu’na ait. Merak edilen dizinin türü ise romantik komedi. Dizide Derya ve Deniz’in hem masalsı hem komik hikayesi anlatılıyor.

Dizinin oyuncuları ve karakterleri

Ayça Ayşin Turan – Derya

Alp Navruz – Deniz

İpek Tenolcay

Nihan Büyükağaç – Selma Köknar (Derya’nın teyzesidir ve terzilik yapmaktadır.)

Bülent Çolak – Görkem (Adaya gelişi ile Selma’nın hayatı değişir.)

Cem Anıl Kenar

Beril Pozam

Özge Demirtel

Rami Narin

Eylül Ersöz – Nehir (Derya’nın kuzeni)

Bedia Ener

 


Son Güncelleme: 19.01.2022 20:16
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StartvAdaMasalıDizi
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